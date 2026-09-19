https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-karar-verildi-hasan-atilla-ugur-icin-ev-hapsi--1108870181.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında karar verildi: Hasan Atilla Uğur için ev hapsi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında karar verildi: Hasan Atilla Uğur için ev hapsi

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T09:26+0300

2026-09-19T09:26+0300

2026-09-19T09:26+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

hasan atilla uğur

mi̇t

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MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken diğer 2 şüpheli Necip Doğan ve Ali İşgören ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İki savcı için tutuklama talep edildiSilivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan, savcılıktaki ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.Soruşturmayı çok değerli buluyorumSilivri Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Hasan Atilla Uğur, soruşturmayı çok değerli bulduğunu belirterek, ""Cumhuriyet Savcılığınca başlatılmış olan rahmetlik ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan olan, benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım, birlikte terörle mücadeleyi de üsteğmen rütbesiyle birlikte yapmış olduğumuz Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde, tekrar soruşturma başlatılması üzerine buraya geldim ve Cumhuriyet Savcılığımıza ifademi verdim. Daha sonra hakimliğe sevk edildim ve şu anda ev hapsi kararıyla serbest bırakıldım. Bu soruşturmanın en ciddi şekilde neticelenmesini gönülden arzu eden ve bu konuda da kitaplar yazan, televizyon programlarında söyleyen bir emekli Türk subayıyım. Bu soruşturmanın açılmasını çok değerli ve önemli buluyorum. En kısa zamanda bunun neticesine ulaşacağını da biliyorum. Elbette ki bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla burada olmak beni hicap duymama sebep oldu. Bundan dolayı üzüntü içerisindeyim ama çok yakın bir gelecekte gerçeğin anlaşılacağı ve özellikle Fethullahçı yapılanmanın o dönemde de, bu dönemde de hala bir takım faaliyetler içerisinde olduğunu belirlenmesi açısından bu soruşturmanın neticesinin ortaya çıkmasını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-hasan-atilla-ugur-gozaltina-alindi-1108844618.html

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kaşif kozinoğlu, hasan atilla uğur, mi̇t