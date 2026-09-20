https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/istanbulda-plan-yapanlar-dikkat-fsm-koprusu-ve-3-ilcede-bazi-yollar-kapali-1108883545.html

İstanbul'da plan yapanlar dikkat: FSM Köprüsü ve 3 ilçede bazı yollar kapalı

İstanbul'da plan yapanlar dikkat: FSM Köprüsü ve 3 ilçede bazı yollar kapalı

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T09:10+0300

2026-09-20T09:10+0300

2026-09-20T09:10+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074912177_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_426ef2a750c562ce792b808c103dfe1f.png

İstanbul'da düzenlenecek koşu ve bisiklet etkinliği nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Beyoğlu, Fatih ve Beykoz'da bazı yollar saat 06.00 itibarıyla kapatıldı.Hangi yollar kapalı?İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da uyarıldı.TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatıldı.Alternatif yollar neler?Sürücülerin; Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/-40-derecede-51-gun-yuruyerek-guney-kutbuna-ulasan-ilk-turk-ali-riza-bilal-yasadiklarini-sputnik-1108268313.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, kapalı yollar