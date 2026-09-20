https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/istanbulda-plan-yapanlar-dikkat-fsm-koprusu-ve-3-ilcede-bazi-yollar-kapali-1108883545.html
İstanbul'da plan yapanlar dikkat: FSM Köprüsü ve 3 ilçede bazı yollar kapalı
İstanbul'da plan yapanlar dikkat: FSM Köprüsü ve 3 ilçede bazı yollar kapalı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T09:10+0300
2026-09-20T09:10+0300
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i̇stanbul
kapalı yollar
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İstanbul'da düzenlenecek koşu ve bisiklet etkinliği nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Beyoğlu, Fatih ve Beykoz'da bazı yollar saat 06.00 itibarıyla kapatıldı.Hangi yollar kapalı?İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da uyarıldı.TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatıldı.Alternatif yollar neler?Sürücülerin; Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
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türkiye, i̇stanbul, kapalı yollar
türkiye, i̇stanbul, kapalı yollar
İstanbul'da plan yapanlar dikkat: FSM Köprüsü ve 3 ilçede bazı yollar kapalı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da düzenlenecek koşu ve bisiklet etkinliği nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Beyoğlu, Fatih ve Beykoz'da bazı yollar saat 06.00 itibarıyla kapatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da uyarıldı.
TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatıldı.
Sürücülerin; Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.