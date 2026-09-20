https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-uyarisi-sartlarimiz-kabul-edilmeden-gecislere-izin-verilmeyecek-1108887402.html

İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: ‘Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek’

İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: ‘Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek’

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Galibaf, Washington’un Tahran'ın sunduğu koşulları kabul edip yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T11:03+0300

2026-09-20T11:03+0300

2026-09-20T11:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

muhammed bakır kalibaf

abd

hürmüz boğazı

donald trump

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Galibaf, ABD’ye sunulan koşulların kabul edilmediği sürece boğazın gemi trafiğine açılmayacağını vurguladı.Meclis basın servisi tarafından aktarılan habere göre Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:Katar aracılığıyla ABD'ye teklif iletildiDaha önce İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Rızai, İran makamlarının savaşı sona erdirmek için hazırladığı şartları Katarlı arabulucular vasıtasıyla ABD tarafına ilettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek yanıtı beklediklerini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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i̇ran, muhammed bakır kalibaf, abd, hürmüz boğazı, donald trump