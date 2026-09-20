https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-uyarisi-sartlarimiz-kabul-edilmeden-gecislere-izin-verilmeyecek-1108887402.html
İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: ‘Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek’
İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: ‘Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek’
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Galibaf, Washington’un Tahran'ın sunduğu koşulları kabul edip yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T11:03+0300
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2026-09-20T11:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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muhammed bakır kalibaf
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hürmüz boğazı
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Galibaf, ABD’ye sunulan koşulların kabul edilmediği sürece boğazın gemi trafiğine açılmayacağını vurguladı.Meclis basın servisi tarafından aktarılan habere göre Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:Katar aracılığıyla ABD'ye teklif iletildiDaha önce İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Rızai, İran makamlarının savaşı sona erdirmek için hazırladığı şartları Katarlı arabulucular vasıtasıyla ABD tarafına ilettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek yanıtı beklediklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html
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i̇ran, muhammed bakır kalibaf, abd, hürmüz boğazı, donald trump
i̇ran, muhammed bakır kalibaf, abd, hürmüz boğazı, donald trump
İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı uyarısı: ‘Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek’
11:03 20.09.2026 (güncellendi: 11:05 20.09.2026)
İran Meclis Başkanı Galibaf, Washington’un Tahran'ın sunduğu koşulları kabul edip yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açılmayacağını belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Galibaf, ABD’ye sunulan koşulların kabul edilmediği sürece boğazın gemi trafiğine açılmayacağını vurguladı.
Meclis basın servisi tarafından aktarılan habere göre Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
“Bu şartlar yerine getirilmediği, İran halkının yasal hakları tanınmadığı ve Amerikalıların yükümlülükleri ifa edilmediği sürece; eski müzakere şartlarına dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için en ufak bir ihtimal dahi kalmayacak.”
Katar aracılığıyla ABD'ye teklif iletildi
Daha önce İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Rızai, İran makamlarının savaşı sona erdirmek için hazırladığı şartları Katarlı arabulucular vasıtasıyla ABD tarafına ilettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek yanıtı beklediklerini ifade etmişti.