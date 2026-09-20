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Hamsili simit yapıldı: 'Geri dönüşler çok iyi'
Hamsili simit yapıldı: 'Geri dönüşler çok iyi'
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T13:17+0300
2026-09-20T13:17+0300
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Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı.Simit ve hamsi bir araya geldiİşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.'Hamsili simit neden olmasın?'Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.
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ordu, hamsi, simit
ordu, hamsi, simit

Hamsili simit yapıldı: 'Geri dönüşler çok iyi'

13:17 20.09.2026
© Hayati AkçayOrdulu fırıncı hamsili simit yaptı
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© Hayati Akçay
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı.

Simit ve hamsi bir araya geldi

İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.
© Hayati AkçayOrdulu fırıncı hamsili simit yaptı
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı
© Hayati Akçay
Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.
© Hayati AkçayOrdulu fırıncı hamsili simit yaptı
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı
© Hayati Akçay
Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

'Hamsili simit neden olmasın?'

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.
© Hayati AkçayOrdulu fırıncı hamsili simit yaptı
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
Ordulu fırıncı hamsili simit yaptı
© Hayati Akçay
İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.
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