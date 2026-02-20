Türkiye
Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: 'Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla'
Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: 'Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla'
Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.
Edirne'de balık fiyatları düştü.Hamsinin fiyatı düştüSezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.20 ton balık tezgahtaBugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.
hamsi, edirne, balık, balık sezonu, fiyat
hamsi, edirne, balık, balık sezonu, fiyat

Hamsinin kilosu 50 liraya düştü: 'Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla'

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.
Edirne'de balık fiyatları düştü.

Hamsinin fiyatı düştü

Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.
Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.
Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.
Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

20 ton balık tezgahta

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.
Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.
