https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-holding-yoneticilerinin-yurtdisina-para-cikardigi-1108893395.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Holding yöneticilerinin yurtdışına para çıkardığı belirlendi
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Holding yöneticilerinin yurtdışına para çıkardığı belirlendi
Sputnik Türkiye
Pusula Holding'in iki yöneticisi Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro para... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T19:56+0300
2026-09-20T19:56+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html
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fon, son dakika, para, yurtdışı
fon, son dakika, para, yurtdışı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Holding yöneticilerinin yurtdışına para çıkardığı belirlendi
19:56 20.09.2026 (güncellendi: 19:58 20.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Pusula Holding'in iki yöneticisi Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.