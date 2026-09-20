https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-4-sirket-icin-masaka-yeni-inceleme-talebi-1108889690.html

Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek

Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T12:49+0300

2026-09-20T12:49+0300

2026-09-20T12:50+0300

türki̇ye

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tera portföy

pusula

yatırım

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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html

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