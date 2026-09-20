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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-4-sirket-icin-masaka-yeni-inceleme-talebi-1108889690.html
Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek
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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html
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türkiye, fon, tera portföy, pusula, yatırım
türkiye, fon, tera portföy, pusula, yatırım

Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek

12:49 20.09.2026 (güncellendi: 12:50 20.09.2026)
© AAMASAK
MASAK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.
Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula ve Tera yöneticileri hakkında gözaltı kararı
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