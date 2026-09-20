https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-4-sirket-icin-masaka-yeni-inceleme-talebi-1108889690.html
Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T12:49+0300
2026-09-20T12:49+0300
2026-09-20T12:50+0300
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tera portföy
pusula
yatırım
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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html
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türkiye, fon, tera portföy, pusula, yatırım
türkiye, fon, tera portföy, pusula, yatırım
Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi: Yurtdışı para transferleri incelenecek
12:49 20.09.2026 (güncellendi: 12:50 20.09.2026)
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Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.
Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.