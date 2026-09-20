https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fenerbahce-karsilasmasinin-ardindan-eyupspor-teknik-direktoru-ozhan-pulattan-istifa-1108894632.html

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'tan istifa

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'tan istifa

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T21:00+0300

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spor

fenerbahçe

eyüpspor

istifa

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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tarihi-skor-fenerbahce-eyupsporu-8-0-yendi-1108893134.html

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