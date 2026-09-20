https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fenerbahce-karsilasmasinin-ardindan-eyupspor-teknik-direktoru-ozhan-pulattan-istifa-1108894632.html
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'tan istifa
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'tan istifa
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T21:00+0300
2026-09-20T21:00+0300
2026-09-20T21:00+0300
spor
fenerbahçe
eyüpspor
istifa
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Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tarihi-skor-fenerbahce-eyupsporu-8-0-yendi-1108893134.html
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fenerbahçe, eyüpspor, istifa
fenerbahçe, eyüpspor, istifa
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'tan istifa
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat istifa etti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.
Eflatun-sarılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.