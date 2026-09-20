Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/doga-sigorta-yonetim-kurulu-baskani-nihat-kirmizi-gozaltina-alindi-1108893654.html
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı gözaltına alındı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T20:12+0300
2026-09-20T20:29+0300
türki̇ye
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-holding-yoneticilerinin-yurtdisina-para-cikardigi-1108893395.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye
haberler, türkiye

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

20:12 20.09.2026 (güncellendi: 20:29 20.09.2026)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturması kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Holding yöneticilerinin yurtdışına para çıkardığı belirlendi
19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала