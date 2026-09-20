https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/doga-sigorta-yonetim-kurulu-baskani-nihat-kirmizi-gozaltina-alindi-1108893654.html
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı gözaltına alındı. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-holding-yoneticilerinin-yurtdisina-para-cikardigi-1108893395.html
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haberler, türkiye
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
20:12 20.09.2026 (güncellendi: 20:29 20.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturması kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.