https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/disisleri-bakani-fidan-gayri-askeri-statuye-sahip-adalarin-silahlandirilmasini-asla-kabul-etmiyoruz-1108882690.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'daki iç siyasette Türkiye faktörünün bulunduğuna dikkat çekerek gayri askeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasını... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T00:36+0300

2026-09-20T00:36+0300

2026-09-20T00:36+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fidan, Yunan yetkililerin Ege sorunları bağlamındaki açıklamalarına ilişkin, Yunanistan'da iç siyasette bir Türkiye faktörünün bulunduğuna işaret ederek, "İç siyasette birisi 'short cut' yapacaksa, ilave hızlı çabuk puan alması gerekiyorsa veya kamuoyunun dikkatini üstüne çekmesi gerekiyorsa, kamuoyu rüzgarına ihtiyaç varsa açacağı kart Türkiye kartı" ifadesini kullandı.Türkiye'de siyasetin böyle işlemediğini kaydeden Fidan, "Yunanistan'ı istediğiniz kadar konuşun konuşmayın, böyle bir konu yok. Bizim daha büyük, daha küresel sorunlarımız var. Ama Yunanistan siyasetinin bir tane konusu var. Onlar adına da aslında zaman zaman söylüyoruz: Yunanistan gibi bir ülkenin bu kadar dar bir perspektifle siyaset yapmaması gerekiyor. Ama birbirlerini oradan sıkıştırıyorlar" diye konuştu.Bakan Fidan, Yunanistan'daki mevcut hükümetle bir sonraki seçime kadar bu hükümetlerin sorunları iyi niyetle çözmek için ellerinden geleni yapmalarına ve Ege Denizi'nde önceki gibi bir gerginlik olmamasına yönelik Mayıs 2023'ten itibaren bir anlayış birliğine ulaştıklarını anımsattı.Yunanistan'da iktidar ne zaman bu noktaya gelse oradaki muhalefetin hükümeti vurduğu tek yerin Türkiye konusu olduğunu hatırlatan Fidan, "Bu siyasetin irrasyonel olduğu taraflar var maalesef. Demokrasi iyi bir sistem ama bazen böyle, ne diyelim, hormonlu tarafları da var" dedi.'Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz'Fidan, Türkiye'nin mevcut tehditleri ciddiye almamasıyla ilgili bir durum olmadığını ve pozisyonunun belli olduğunu belirterek, "Bir defa Ege'deki sorunlar, kıta sahanlığı meselesi çözülene kadar bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarılmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili çok ince, çok ısrarlı girişimlerimiz var" bilgisini paylaştı.Çoğu zaman birtakım şeyleri kamuoyuna intikal etmeden yürüttüklerini, çünkü bunun Yunanistan'da sıkıntıya sebep olabildiğini aktaran Fidan, "Ama bu bölgenin barışa ihtiyacı var, silahlanmaya değil. Onu defaatle söyledik. Savaş kimsenin lehine olan bir husus değil. Aslolan barıştır" değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'da seçim atmosferine doğru bir gidiş olduğuna işaret ederek, 'Türkiye karşıtı dilin' bir süre daha kullanılacağını, ancak Türkiye'nin pratikte ve resmiyette olana baktığını söyledi.Bu konuda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığının hassas durumda olduğuna dikkati çeken Fidan, "Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Barışın, huzurun, gereği neyse onu yaparlar" sözlerini sarf etti.Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'ten itibaren bu meseleyi çözmek istediğini gösterdiğini hatırlatarak, 'Yunan hükümetlerinin, Yunan siyasetinin doğası gereği bu konuda ileri adım atamadığı' görüşünü dile getirdi.Bakan Fidan, belki de Yunan halkının, siyasileri 'savaşta, savaş söyleminde değil; barışta senin arkandayız' şeklinde cesaretlenmesi gerektiğini vurguladı.Fidan, Türkiye'nin ciddi bir devlet olduğunu ve konuları o şekilde takip ettiğini kaydederek, Yunan yetkililerin birtakım söylediklerinin söylem bazında kalmasını umduğunu aktardı.Öte yandan bunu daha ileriye taşıma ihtimallerine ilişkin Fidan, "İrrasyonel bir noktada, maceracı adımlarla gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor" ifadesine yer verdi.'Suriye ve Irak'ta ne oluyorsa Türkiye'yi doğrudan etkiliyor'Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin soruya Fidan, "Şu anda yapılan beyanatlar, tavırların ortaya koyduğu niyetler, fevkalade önemli. Aslında kontrollü bir şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda. Açıkçası bunu olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz" yanıtını verdi.Fidan, öte yandan, bütün şartların yerine getirilip, süreç tamamlanana kadar büyük bir dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Suriyeli kardeşlerimizle yakından konuşuyoruz. Oradaki güvenlik, istihbarat kurumlarıyla süreç nasıl gidiyor, iyi mi, riskler var mı? Riskler nasıl yönetiliyor? Bunlar hem bizim hem diğer kurumlarımızın yakından takip ettiği hususlar. Şu anda ortaya konan beyanatlar iyi. Bunun gerisinde pratik adımların da atılması gerekiyor. Onu da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Her geçen gün Suriye'nin daha da iyiye gittiğini vurgulayan Fidan, bunun önemli bir husus olduğunu söyledi.Fidan, "Suriye ve Irak'ta ne oluyorsa Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla oradaki istikrar, barış, huzur, kalkınma bizim için de önemli. Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'yla bu konuları tekrar gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın mesajları vardı, onları ilettim" diye konuştu.Fidan, görüşmelerde, bölgesel istikrar, riskler, Suriye'de entegrasyon süreci ve terörle mücadele olmak üzere birçok konunun ele alındığını aktardı.'İsrail sadece bölge için değil, dünya için de bir tehdit'Bakan Fidan, Netanyahu'nun ülkesindeki siyasi pozisyonunu güçlendirmek, kendisini vazgeçilmez ilan edip, iktidara devam ettirmek için birtakım arayışlar içinde olduğunu belirtti.Netanyahu'nun Türkiye düşmanlığının ve Türkiye'yi tehdit olarak gösterme perspektifinin de bunun bir ürünü olduğunu kaydeden Fidan, bunun çok yakından görüldüğünü söyledi.Fidan, şunları kaydetti:Fidan, Türkiye'nin bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin duruşunu iyi bildiğini ve hesaplarını iyi yaptığını belirtti.Türkiye'nin hiçbir zaman kendi başına hareket etmediğini ve bölgede ortakları olduğunu kaydeden Fidan, "İsrail sadece bölge için değil dünya için de bir tehdit" dedi.Fidan, "Bütün dünya bir olup Netanyahu politikalarıyla baş etmek için çözümler arıyor. Bu böyle olduğu sürece aslında ben gereken cevabın da öyle veya böyle verileceğini düşünüyorum. Giderek bu aslında İsrail'in klasik dostlarında da, kendine İsrail'e borçlu hisseden ülkelerde de taban bulmaya başladığını görüyoruz, bu düşüncelerin, duruşun ve stratejinin. Bu da çok önemli bir gelişme. İlerleyen vadede sürecin mazlum Filistinlilerin lehine olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.İslam dünyasının bugünlerde zor bir dönemden geçtiğini aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yönelik liderliğinin ve ortaya konan dayanışmanın birçok sorunun aşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.'Amerika-İran görüşmelerinde, son birkaç aydır bir tıkanma var'Fidan, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalarda gerginliğin azaltılması için girişim olup olmadığına ilişkin soruya, "Çok ama bu girişimlerin ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir birtakım çıktılar üretmesi gerekiyor" yanıtını verdi.Bugün bu konuyla ilgili birçok görüşme yaptığını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:Farklı yorumlar ve taraflara verilen yeni teklifler olduğunu aktaran Fidan, bunun kabul edilmesini umduğunu ifade etti.Fidan, şu anda devam eden krizin belli bir noktaya kadar krizden etkilenen ülkeler tarafından tolere edildiğini ancak ekonomik yansımalarının bazı ülkeler açısından tolere edilebilir sınırların çok ötesine geçmeye başladığını söyledi.Bakan Fidan, enerji yollarına yönelik ciddi bir darboğazın söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye gibi sanayisini ve ekonomisini ithal edilen enerjiyle sürdüren ülkelerin ciddi bir ekonomik kriz yönetimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.'Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var'Mekke İttifakı'nın iyi bir aşamada olduğunu vurgulayan Fidan, ortaya çok güçlü bir irade konduğunu ve hayata geçirilmesi için var güçle çalışıldığını belirtti.Fidan, "Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var. Özellikle anlaşmada ismi geçen sekretaryanın kurulması ve buna bağlı bir askeri karargahın hayata geçmesi konularındaki çalışmalar hemen hemen bitmiş durumda. Bir anlayış birliğine ulaşmış durumdayız. Artık bundan sonra personel gönderip karargahın işlemesi aşaması kaldı. Ben o konudaki süreçten memnunum" dedi.İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu dile getirerek, kurumsallaşma adımları atıldıktan sonra diğer iki kurucu ülkeyle yeni müttefik alımı ile ilgili gerekli görüşmelerin yapılabileceğini söyleyen Fidan, şunları kaydetti:'Ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var'"Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından bir destek talebi geldi mi? Suudi Arabistan'dan ittifaka yönelik veya ittifakın, Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan'ın yanında bir askeri angajmana girmesi gibi bir ihtimal var mı?" sorusunu yanıtlayan Fidan, Husiler ile olan sorunun son 10 yıldır var olduğunu belirtti.Fidan, 2022'de aslında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, daha sonra Gazze olaylarından sonra tekrar durumun karıştığını dile getirdi.Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve altyapısına çok ciddi saldırıların olduğunu vurgulayan Fidan, "Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz" diye konuştu.Fidan, Dışişleri Bakanlığı olarak yapılan saldırıların kınandığını anımsatarak, özellikle Mekke'ye ve petrol altyapısına yönelik saldırıların kınandığını yineledi.Bunun İran ve Amerika arasında devam eden çatışmanın bir parçası yapılmasının da kabul edilmeyeceğini dile getiren Fidan, şunları kaydetti:'Mekke İttifakı, çok oyun değiştirici bir platform olacak'Bakan Fidan, "İttifak kurulduğu günden itibaren özellikle bundan rahatsız olan bazı ülkeler var. Bu son gelişmelerin ardından İsrail'den, İran'dan, Hindistan'dan hatta Yunanistan'dan Mekke İttifakı'nın kağıt üzerinde kaldığına dair bazı yorumlar yapıldığını gördük. Ne söylemek istersiniz bu yorumlara?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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türkiye, hakan fidan, i̇srail, amerika, husiler, mekke ortak savunma anlaşması, benyamin netanyahu, ahmed eş-şara, yunanistan