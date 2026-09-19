https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fener-rum-patrigi-bartholomeos-ingilterede-konustu-heybeliadanin-acilmasi-yonunde-umut-verici-1108880135.html

Fener Rum Patriği Bartholomeos İngiltere'de konuştu: 'Heybeliada'nın açılması yönünde umut verici görüşmeler başladı'

Fener Rum Patriği Bartholomeos İngiltere'de konuştu: 'Heybeliada'nın açılması yönünde umut verici görüşmeler başladı'

Sputnik Türkiye

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Oxford Üniversitesi'nde Regent's Park College Hukuk ve Din Merkezi'nin daveti üzerine verdiği konferansta din özgürlüğü... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T17:09+0300

2026-09-19T17:09+0300

2026-09-19T17:09+0300

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heybeliada ruhban okulu

yükseköğretim kurulu (yök)

recep tayyip erdoğan

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Fener Rum Patriği Bartholomeos yaptığı konuşmada, Türkiye makamlarının 1971’de kapattığını öne sürdüğü Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için 'umut verici' görüşmelerin başladığını söyledi. Bartholomeos, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Patrikhane ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında okulun yeniden açılması konusunda görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.Bartholomeos konuşmasında konuya 'uzak bir gözlemci olarak' değinmediğini belirterek kendisinin de okuduğu adadaki Heybeliada Ruhban Okulu'nun, Türkiye'deki tek Ortodoks ilahiyat okulu olduğunu ve 1971'den beri Türk makamlarının emriyle kapalı bulunduğunu iddia etti.Bartholomeos bir umuttan da söz etmek istediğini ifade ederek yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini hatırlattı. Patrikhane'nin, Heybeliada'nın yeniden açılması yönünde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile 'yenilenmiş ve umut verici' görüşmelere başladığını belirten Patrik, bu gelişmeyi içten bir şükranla karşıladıklarını ve üniversitenin huzurunda, süreci tamamlamak için çalışan herkesi yüreklendirmek istediklerini söyledi.Heybeliada Ruhban Okulu'ndan söz etmesinin kimseyi utandırma amacı taşımadığını vurgulayan Bartholomeos, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Din özgürlüğümüzü Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nde takip ediyoruz'Patrik ayrıca Patrikhane'nin kendi örgütlenme ve din özgürlüğünü mahkemelerde ve ulusal düzeyde olduğu kadar ulusüstü düzeyde de, öncelikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bağlamında takip ettiğini belirtti. Bu çabalarında Oxford Üniversitesi'nde görev yapan günümüz akademisyenlerinin yön verdiği görüşü paylaştıklarını söyleyen Bartholomeos, inanç topluluklarının bu özgürlükleri yalnızca kendileri için talep etmenin yüzeysel cazibesini reddetmesi ve herkes için din veya inanç özgürlüğünü tereddütsüz biçimde desteklemesi gerektiğini ifade etti. Bartholomeos, yeni uluslararası düzenin henüz öğrenmesi gereken disiplinin tam olarak bu olduğunu vurgulayarak bundan daha azının din özgürlüğünün savunulması değil, onun araçsallaştırılması olduğunu belirtti.Fener Rum Patriği Bartholomeos’un İngilizce yaptığı konuşmada, Fener Rum Patrikhanesi için 'Konstantinopolis Patrikhanesi' ifadesini kullandığı ve kendisinden de 'Ekümenik Patrik' olarak söz ettiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/fener-rum-patrigi-bartholomeos-kral-iii-charles-ile-gorusecek-patrige-ekumenik-sifatiyla-fahri-1108836124.html

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haberler, bartholomeos, i̇stanbul, heybeliada, oxford üniversitesi, heybeliada ruhban okulu, yükseköğretim kurulu (yök), recep tayyip erdoğan