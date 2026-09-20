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Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
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İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T10:18+0300
2026-09-20T10:18+0300
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büyükçekmece
toprak kayması
işçi
bina
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Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.İzinsiz kazıda toprak kaymasıAlkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan inşaat çalışanları A.M. ve B.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.Bir işçi tedavi altındaÇalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında bulunan A.M. ise hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
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türkiye, büyükçekmece, toprak kayması, işçi, bina
türkiye, büyükçekmece, toprak kayması, işçi, bina

Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

10:18 20.09.2026
© AABüyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
© AA
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İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.

İzinsiz kazıda toprak kayması

Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.
© İbrahim Halil AktürkBüyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti
© İbrahim Halil Aktürk
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan inşaat çalışanları A.M. ve B.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir işçi tedavi altında

Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında bulunan A.M. ise hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da inşaat alanında göçük: Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti
3 Eylül, 11:08
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