https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/buyukcekmecede-toprak-kaymasi-1-isci-hayatini-kaybetti-1108885948.html
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T10:18+0300
2026-09-20T10:18+0300
2026-09-20T10:18+0300
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Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.İzinsiz kazıda toprak kaymasıAlkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan inşaat çalışanları A.M. ve B.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.Bir işçi tedavi altındaÇalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında bulunan A.M. ise hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
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türkiye, büyükçekmece, toprak kayması, işçi, bina
türkiye, büyükçekmece, toprak kayması, işçi, bina
Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.
İzinsiz kazıda toprak kayması
Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan inşaat çalışanları A.M. ve B.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında bulunan A.M. ise hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.