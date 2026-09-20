https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/besiktasi-yenen-amedspor-super-ligde-lider-oldu-1108895092.html
Beşiktaş'ı yenen Amedspor Süper Lig'de lider oldu
Beşiktaş'ı yenen Amedspor Süper Lig'de lider oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 yendi ve averajla liderliğe yükseldi. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T22:08+0300
2026-09-20T22:08+0300
2026-09-20T23:09+0300
spor
beşiktaş
amed sportif faaliyetler
süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0, Erzurumspor FK ise konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Göztepe ise ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçların ardından Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/fenerbahce-karsilasmasinin-ardindan-eyupspor-teknik-direktoru-ozhan-pulattan-istifa-1108894632.html
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beşiktaş, amed sportif faaliyetler, süper lig
beşiktaş, amed sportif faaliyetler, süper lig
Beşiktaş'ı yenen Amedspor Süper Lig'de lider oldu
22:08 20.09.2026 (güncellendi: 23:09 20.09.2026)
Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 yendi ve averajla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0, Erzurumspor FK ise konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Göztepe ise ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.