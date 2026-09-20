https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/besiktasi-yenen-amedspor-super-ligde-lider-oldu-1108895092.html

Beşiktaş'ı yenen Amedspor Süper Lig'de lider oldu

Beşiktaş'ı yenen Amedspor Süper Lig'de lider oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 yendi ve averajla liderliğe yükseldi. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

amed sportif faaliyetler

süper lig

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0, Erzurumspor FK ise konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Göztepe ise ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçların ardından Diyarbakır temsilcisi, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla liderliği Galatasaray'dan devraldı.

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beşiktaş, amed sportif faaliyetler, süper lig