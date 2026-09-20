https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/abd-ordusu-karayiplerde-tekneyi-vurdu-4-olu-1108888649.html
ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü
ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü yüksek hızlı bir tekneyi vurdu. Saldırıda teknede bulunan 4 kişinin öldüğü bildirildi. 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T12:34+0300
2026-09-20T12:34+0300
2026-09-20T12:34+0300
dünya
abd
karayipler
güney saha (southcom)
tekne
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ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu aktarıldı.Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html
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abd, karayipler, güney saha (southcom), tekne
abd, karayipler, güney saha (southcom), tekne
ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü
ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü yüksek hızlı bir tekneyi vurdu. Saldırıda teknede bulunan 4 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu aktarıldı.
Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.