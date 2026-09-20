https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/abd-ordusu-karayiplerde-tekneyi-vurdu-4-olu-1108888649.html

ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü yüksek hızlı bir tekneyi vurdu. Saldırıda teknede bulunan 4 kişinin öldüğü bildirildi. 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T12:34+0300

2026-09-20T12:34+0300

2026-09-20T12:34+0300

dünya

abd

karayipler

güney saha (southcom)

tekne

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ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu aktarıldı.Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-ile-abd-arasinda-yeni-gorusme-bekleniyor-1108885738.html

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abd, karayipler, güney saha (southcom), tekne