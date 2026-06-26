https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/a-milli-takim-2026-dunya-kupasina-galibiyetle-veda-etti-abdyi-3-2-maglup-etti-1106785604.html

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: ABD'yi 3-2 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: ABD'yi 3-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T08:14+0300

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2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti.Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kaydetti. Milli takıma galibiyeti getiren golü Kaan Ayhan, 90+8. dakikada attı.İlk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını kazanarak turnuvayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubunu lider bitirdi ve son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.Dünya Kupası'ndaki ilk gol Arda Güler'den geldiA Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Arda Güler kaydetti.Karşılaşmanın 10. dakikasında gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun rekorunu geride bıraktıArda Güler, ABD karşısında attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç futbolcusu oldu.21 yaş 120 günlük olan Arda Güler, 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya karşı 21 yaş 275 günlükken gol atan Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.Orkun Kökçü skoru artırdı, Kaan Ayhan son sözü söylediAy-yıldızlı ekibin ikinci golü 31. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Kaan Ayhan, 88. dakikada oyuna girdikten sonra 90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getirdi.Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftar izlediLos Angeles Stadı'nda oynanan mücadeleyi 70 bin 492 taraftarın tribünden takip ettiği açıklandı.

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türkiye, abd, arda güler, kaan ayhan, orkun kökçü, los angeles, a milli futbol takımı, milli takım, dünya kupası