https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/duma-secimlerinde-secmen-katilim-orani-yuzde-30u-asti-1108872860.html
Duma seçimlerinde seçmen katılım oranı yüzde 30'u aştı
Duma seçimlerinde seçmen katılım oranı yüzde 30'u aştı
Sputnik Türkiye
Rusya'da devam eden Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılım oranı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T10:32+0300
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılımı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti.18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen seçimlerde, federal düzeyde 10 siyasi parti yarışıyor. Oy pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, LDPR, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina (Anavatan), KPRF (Komünist Parti), Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor.Seçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek.Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.
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rusya, rusya merkez seçim komisyonu, rusya devlet duması, haberler, birleşik rusya partisi
rusya, rusya merkez seçim komisyonu, rusya devlet duması, haberler, birleşik rusya partisi
Duma seçimlerinde seçmen katılım oranı yüzde 30'u aştı
10:32 19.09.2026 (güncellendi: 10:33 19.09.2026)
Rusya'da devam eden Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılım oranı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılımı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti.
18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen seçimlerde, federal düzeyde 10 siyasi parti yarışıyor. Oy pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, LDPR, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina (Anavatan), KPRF (Komünist Parti), Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor.
Seçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek.
Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.