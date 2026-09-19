https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/duma-secimlerinde-secmen-katilim-orani-yuzde-30u-asti-1108872860.html

Duma seçimlerinde seçmen katılım oranı yüzde 30'u aştı

Duma seçimlerinde seçmen katılım oranı yüzde 30'u aştı

Sputnik Türkiye

Rusya'da devam eden Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılım oranı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T10:32+0300

2026-09-19T10:32+0300

2026-09-19T10:33+0300

dünya

rusya

rusya merkez seçim komisyonu

rusya devlet duması

haberler

birleşik rusya partisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/13/1108871952_0:19:747:439_1920x0_80_0_0_6e20c92bd7a2b2360525f236779012e8.png

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, Devlet Duması seçimlerinde bu sabah itibarıyla seçmen katılımı yüzde 30.21 olarak gerçekleşti.18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen seçimlerde, federal düzeyde 10 siyasi parti yarışıyor. Oy pusulasında yer alan partiler arasında Birleşik Rusya, LDPR, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina (Anavatan), KPRF (Komünist Parti), Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar Partisi bulunuyor.Seçimler kapsamında farklı seviyelerde 2 bin 200’den fazla kampanya yürütülürken; ülke genelinde toplam 20 bin 700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek.Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya merkez seçim komisyonu, rusya devlet duması, haberler, birleşik rusya partisi