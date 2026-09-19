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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/yolcu-otobusunde-yangin-cikti-yolcular-son-anda-kurtuldu-1108879185.html
Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yolcular son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Samsun'da hareket halindeki yolcu otobüsü bir anda alevler içerisinde kaldı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken bir anda motorundan dumanlar çıktı. Araçta yangın çıkarken yolcular otobüsten inmeyi başardı. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi. Sürücü dumanları fark edince durduŞanlıurfa'dan Samsun'a giden Hasan K'nin kullandığı 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden Samsun-Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun yönündeki trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-bariyerlere-carparak-yandi-olu-ve-yaralilar-var-1108733367.html
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samsun, otobüs yangını
samsun, otobüs yangını

Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yolcular son anda kurtuldu

15:51 19.09.2026 (güncellendi: 15:52 19.09.2026)
© Erkut Kargınotobüs
otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Erkut Kargın
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Samsun'da hareket halindeki yolcu otobüsü bir anda alevler içerisinde kaldı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü hareket halindeyken bir anda motorundan dumanlar çıktı. Araçta yangın çıkarken yolcular otobüsten inmeyi başardı. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
© Erkut Kargınotobüs
otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
otobüs
© Erkut Kargın

Sürücü dumanları fark edince durdu

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden Hasan K'nin kullandığı 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden Samsun-Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun yönündeki trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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