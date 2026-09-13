https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-bariyerlere-carparak-yandi-olu-ve-yaralilar-var-1108733367.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından yangın çıktı. Kazada 2... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ''Yangın hızlı yayıldığı için otobüsün maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış, 10 kişinin 2'si vefat, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' dedi.İstanbul Valiliği, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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kuzey marmara otoyolu, diyarbakır, türkiye, i̇stanbul, istanbul hava durumu, yağmur, yağmur suyu, trafik kazası
kuzey marmara otoyolu, diyarbakır, türkiye, i̇stanbul, istanbul hava durumu, yağmur, yağmur suyu, trafik kazası
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı: Ölü ve yaralılar var
21:24 13.09.2026 (güncellendi: 21:59 13.09.2026)
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından yangın çıktı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, ''Yangın hızlı yayıldığı için otobüsün maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış, 10 kişinin 2'si vefat, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' dedi.
İstanbul Valiliği, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.