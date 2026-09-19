https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/yargitaydan-emsal-nafaka-karari-gelir-duzeyi-esitse-nafaka-yok-1108874460.html

Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı: Gelir düzeyi eşitse nafaka yok

Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı: Gelir düzeyi eşitse nafaka yok

Sputnik Türkiye

Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir seviyesine sahip kadına nafaka bağlanmasıyla ilgili yerel mahkemenin kararını bozdu. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T11:45+0300

2026-09-19T11:45+0300

2026-09-19T11:45+0300

türki̇ye

yargıtay

aile mahkemesi

nafaka

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Boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyine sahip olan ve düzenli geliri bulunan kadına nafaka bağlanması yönündeki karar Yargıtay tarafından 'hukuka aykırı' bulunarak bozuldu. Yerel mahkeme 'yoksulluk nafakası' bağladı İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Yargıtay nafaka kararını bozduTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.Nafaka verilmesi hukuka aykırıTarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/yargitaydan-emsal-karar-esinin-dedikodusunu-yapan-erkek-tam-kusurlu-bulundu-1108490201.html

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