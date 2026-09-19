https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/venedikteki-kafede-hesaba-7-euro-ortam-muzigi-ucreti-eklendi-1108873905.html

Venedik'teki kafede hesaba 7 euro 'ortam müziği' ücreti eklendi

Venedik'teki kafede hesaba 7 euro 'ortam müziği' ücreti eklendi

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü Caffe Florian'da kahvaltı yapan bir kadın, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra hesabına eklenen 7 euroluk ‘ortam müziği’ ücretini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

2026-09-19T11:39+0300

2026-09-19T11:39+0300

2026-09-19T11:39+0300

yaşam

venedik

cafe

ücret

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İtalya'nın Toskana bölgesinden Venedik'e gelen Simona Pera, San Marco Meydanı'ndaki dünyaca ünlü Caffe Florian'da oturdu. Pera, iki kruvasan ve iki Aperol Spritz sipariş etti.Ancak hesabı istediğinde, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra "music supplement" yani "müzik ek ücreti" adı altında 7 euroluk bir kalemle karşılaştı. Söz konusu tutar bugünün döviz kuruyla yaklaşık 350 TL'ye denk geliyor.Pera, hesabın fotoğrafını gülme emojisiyle birlikte Facebook'ta paylaştı.İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Pera, kafede üç müzisyenden oluşan küçük bir orkestranın çaldığını ve müziğin mekanın atmosferine eşlik ettiğini söyledi.Pera, "San Marco Meydanı'ndaki bu ünlü kafede masaya oturmanın pahalı olacağını biliyorduk. Ancak fişte o kalemi görünce, itiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.Hesapta neler vardı?Pera'nın paylaştığı hesaba göre iki kruvasan için 16 euro, iki Aperol Spritz için 34 euro ve "müzik ek ücreti" olarak 7 euro tahsil edildi.Böylece yalnızca bu kalemlerin toplamı 57 euroya ulaştı. Pera'nın şaşkınlığına neden olan ise özellikle, kafede çalan müzik için ayrıca ücret alınması oldu.Venedik'teki restoran ve kafelerde müşterilerin hesabına çeşitli ek ücretlerin yansıtılması alışılmadık bir durum değil. Kentte turistlerden konaklama sırasında ayrıca turist vergisi de alınıyor.Kent merkezine giriş için de ücret alınıyorKent, tarihi merkez üzerindeki turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla günübirlik ziyaretçilerden giriş ücreti almaya başladı. Uygulama kapsamında belirli günlerde kente günübirlik gelen ziyaretçilerden ücret tahsil ediliyor.2025'te uygulama kapsamında, ziyaretini önceden rezerve etmeyenlerden alınan ücret 10 euroya çıkarılırken, ücretin uygulandığı gün sayısı da artırıldı.Venedik'in yanı sıra Roma ve Amsterdam gibi Avrupa'nın yoğun turist alan kentlerinde de ziyaretçiler için çeşitli ek vergiler bulunuyor. Amsterdam'da konaklama ücretine ek olarak alınan turist vergisi, otel ücretinin yüzde 12.5'i seviyesine kadar çıkabiliyor.

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