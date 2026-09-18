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Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yurt dışında olduğunu söyleyen ünlü isim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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afra saraçoğlu
uyuşturucu
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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu duyurdu. Saraçoğlu yaptığı ilk açıklamada, ""Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." dedi. En kısa sürede döneceğim Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraçoğlu, "Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
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afra saraçoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
afra saraçoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

12:36 18.09.2026
Afra Saraçoğlu sosyal medya
Afra Saraçoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yurt dışında olduğunu söyleyen ünlü isim en kısa zamanda döneceğini belirtti.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu duyurdu. Saraçoğlu yaptığı ilk açıklamada, ""Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." dedi.

En kısa sürede döneceğim

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraçoğlu, "Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
TÜRKİYE
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu için de gözaltı kararı verildi
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