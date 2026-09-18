https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilen-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1108856553.html
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yurt dışında olduğunu söyleyen ünlü isim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-18T12:36+0300
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afra saraçoğlu
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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu duyurdu. Saraçoğlu yaptığı ilk açıklamada, ""Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." dedi. En kısa sürede döneceğim Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraçoğlu, "Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
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afra saraçoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
afra saraçoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yurt dışında olduğunu söyleyen ünlü isim en kısa zamanda döneceğini belirtti.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu duyurdu. Saraçoğlu yaptığı ilk açıklamada, ""Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraçoğlu, "Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.