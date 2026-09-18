https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilen-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1108856553.html

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yurt dışında olduğunu söyleyen ünlü isim... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T12:36+0300

2026-09-18T12:36+0300

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türki̇ye

afra saraçoğlu

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu duyurdu. Saraçoğlu yaptığı ilk açıklamada, ""Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." dedi. En kısa sürede döneceğim Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saraçoğlu, "Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html

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afra saraçoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu