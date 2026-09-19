https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonda-yeni-gelisme-2-kisi-tutuklandi--1108875204.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonda yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonda yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında iki kişi tutuklandı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T12:13+0300

2026-09-19T12:13+0300

2026-09-19T12:13+0300

türki̇ye

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hasan şaş

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Ünlü isimlere yönelik iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Yağız Sabuncuoğlu ve Melisa Şenolsun'un bulunduğu olduğu 10 isim serbest bırakıldı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hangi ünlü isimler serbest kaldı?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un aralarında olduğu 10 isim serbest bırakıldı.Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş için karar verildiHabertürk'ün haberine göre, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 2'nci soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden; Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html

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