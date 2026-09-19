https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlara-imkan-taniyan-yasayi-imzaladi-1108869083.html

Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı

Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar, gümrük vergileri ve yasaklar uygulanmasına olanak sağlayan yasayı imzaladı. Düzenlemedeki tedbirler... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T01:11+0300

2026-09-19T01:11+0300

2026-09-19T01:11+0300

dünya

donald trump

abd

rusya

i̇ran

yaptırım

abd senatosu

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0c/1108715986_1385:218:3188:1232_1920x0_80_0_0_9cf1210a547b16d59cf546c0029a151a.jpg

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımları öngören H.R. 5334 sayılı yasayı imzaladığını açıkladı.Hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham tarafından hazırlanan ve daha önce ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinde kabul edilen düzenleme, “Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası” adını taşıyor. Graham, Rusya’nın “teröristler ve aşırılık yanlıları” listesinde bulunuyordu.Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, yasanın Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve yasakları genişlettiği, İran’a karşı mevcut yaptırımların süresini ise uzattığı belirtildi.Yasa, ikincil gümrük vergilerinin uygulanması konusunda ABD Başkanı’na geniş yetkiler tanıyor. Buna göre Trump, vergilerin ne zaman devreye alınacağını ve oranlarını belirleyebilecek, ayrıca Kongrenin ön onayı olmadan bazı ülkelere muafiyet sağlayabilecek.Yasa, Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varılması ve çatışmaların sona ermesi gibi belgede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yaptırım ve vergilerin kaldırılmasına da imkan tanıyor.Yasa kapsamında, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük alıcıları arasında yer almaya devam eden ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata yüzde 100’e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Rusya menşeli ürünlerin doğrudan ABD’ye ithalatında ise vergi oranı yüzde 500’e kadar çıkarılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html

rusya

i̇ran

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, rusya, i̇ran, yaptırım, abd senatosu, ukrayna