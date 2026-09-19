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Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı
Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar, gümrük vergileri ve yasaklar uygulanmasına olanak sağlayan yasayı imzaladı. Düzenlemedeki tedbirler... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T01:11+0300
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımları öngören H.R. 5334 sayılı yasayı imzaladığını açıkladı.Hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham tarafından hazırlanan ve daha önce ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinde kabul edilen düzenleme, “Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası” adını taşıyor. Graham, Rusya’nın “teröristler ve aşırılık yanlıları” listesinde bulunuyordu.Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, yasanın Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve yasakları genişlettiği, İran’a karşı mevcut yaptırımların süresini ise uzattığı belirtildi.Yasa, ikincil gümrük vergilerinin uygulanması konusunda ABD Başkanı’na geniş yetkiler tanıyor. Buna göre Trump, vergilerin ne zaman devreye alınacağını ve oranlarını belirleyebilecek, ayrıca Kongrenin ön onayı olmadan bazı ülkelere muafiyet sağlayabilecek.Yasa, Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varılması ve çatışmaların sona ermesi gibi belgede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yaptırım ve vergilerin kaldırılmasına da imkan tanıyor.Yasa kapsamında, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük alıcıları arasında yer almaya devam eden ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata yüzde 100’e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Rusya menşeli ürünlerin doğrudan ABD’ye ithalatında ise vergi oranı yüzde 500’e kadar çıkarılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html
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donald trump, abd, rusya, i̇ran, yaptırım, abd senatosu, ukrayna
donald trump, abd, rusya, i̇ran, yaptırım, abd senatosu, ukrayna
Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar, gümrük vergileri ve yasaklar uygulanmasına olanak sağlayan yasayı imzaladı. Düzenlemedeki tedbirler otomatik olarak yürürlüğe girmeyecek; bunların uygulanmasına Trump karar verecek.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımları öngören H.R. 5334 sayılı yasayı imzaladığını açıkladı.
Hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham tarafından hazırlanan ve daha önce ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinde kabul edilen düzenleme, “Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası” adını taşıyor. Graham, Rusya’nın “teröristler ve aşırılık yanlıları” listesinde bulunuyordu.
Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, yasanın Rusya’ya yönelik yaptırım, gümrük vergisi ve yasakları genişlettiği, İran’a karşı mevcut yaptırımların süresini ise uzattığı belirtildi.
Yasa, ikincil gümrük vergilerinin uygulanması konusunda ABD Başkanı’na geniş yetkiler tanıyor. Buna göre Trump, vergilerin ne zaman devreye alınacağını ve oranlarını belirleyebilecek, ayrıca Kongrenin ön onayı olmadan bazı ülkelere muafiyet sağlayabilecek.
Yasa, Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varılması ve çatışmaların sona ermesi gibi belgede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yaptırım ve vergilerin kaldırılmasına da imkan tanıyor.
Yasa kapsamında, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük alıcıları arasında yer almaya devam eden ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata yüzde 100’e kadar ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Rusya menşeli ürünlerin doğrudan ABD’ye ithalatında ise vergi oranı yüzde 500’e kadar çıkarılabilecek.