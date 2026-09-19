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Trump: Danimarka Grönland'ın kontrolünü ABD'ye verdi
Trump: Danimarka Grönland'ın kontrolünü ABD'ye verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ile Grönland hakkında anlaşmaya varıldığını, Grönland üstünde 'kalıcı kontrol' sağlandığını açıkladı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Dani̇marka'nın Grönland'in güvenli̇ği̇ni̇n kontrolünü ABD'ye verdi̇ği̇ni̇ söyledi̇.Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:'Şi ile görüşme verimli geçecek'Trump, 23 Eylül’de Beyaz Saray’da görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, görüşmenin 'çok verimli' geçmesini beklediğini, Çin lideriyle gerçekleştireceği görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti:Görüşmelerde yalnızca yapay zekanın değil, iki ülkeyi ilgilendiren çok sayıda başlığın ele alınacağını kaydeden Trump, Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergilerine de değindi. Trump’ın açıklamaları, ticaret ve tarifelerin görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri olacağına işaret etti.Trump’tan medya yasağına ilişkin açıklamaTrump’a ayrıca, 3 ABD’li medya kuruluşuna Beyaz Saray tarafından getirilen erişim yasağı hakkında soru yöneltildi. Bir gazetecinin, Çin’in gazetecilere yönelik baskılarıyla Trump yönetiminin kararını karşılaştırarak “Sizin bu kararınız nasıl bir mesaj gönderir?” sorusuna Trump, “Biz de baskı yapıyoruz. Bizde yalan haber medyası var.” yanıtını verdi.Trump, daha sonra sözlerini düzelterek, “Biz baskı yapmıyoruz ancak bizde yalan haber medyası var.” ifadesini kullandı.Trump daha önce yaptığı açıklamada CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abdnin-f-35-savas-ucagi-teknolojisi-cine-sizdirilmis-olabilir-1108868153.html
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, politico, cnn, danimarka, grönland
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, politico, cnn, danimarka, grönland

Trump: Danimarka Grönland'ın kontrolünü ABD'ye verdi

00:54 19.09.2026 (güncellendi: 01:04 19.09.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ile Grönland hakkında anlaşmaya varıldığını, Grönland üstünde 'kalıcı kontrol' sağlandığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Dani̇marka'nın Grönland'in güvenli̇ği̇ni̇n kontrolünü ABD'ye verdi̇ği̇ni̇ söyledi̇.
Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD’nin, Danimarka ve Grönland ile, ABD’ye Grönland’daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD’nin sayısız endişesinin TAMAMINI tam anlamıyla gideren bir Anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Bu anlaşma ABD için HİÇBİR MALİYET getirmeyecektir!

Benim talimatımla, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle birlikte çalışarak, ABD’nin Grönland’ın ve ABD’nin güvenliğini sağlamak ve savunmak için Grönland’da gerekli olan her şeyi SONSUZA DEK tam yetkiyle yapabileceğini garanti altına aldık.

Ayrıca, bundan böyle hiçbir ABD düşmanı, bizim açık yazılı onayımız olmadan ASLA Grönland’da üs kuramaz, Grönland’da askeri varlık gösteremez veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamaz.

100 yılı aşkın bir süredir başkanlar Grönland’ın stratejik öneminin farkındaydı, ancak HİÇBİRİ bu konuda bir şey yapamadı. Bu son derece önemli meseleyi kalıcı ve kesin bir şekilde çözen başkan olmaktan gurur duyuyorum.

Bu bir “Sonsuz Yaşam” Anlaşmasıdır; sonu yoktur! Az önce gerçekleşen olaydan büyük onur ve gurur duyuyoruz; bugün üzerinde mutabık kalınan her şey Amerikan halkı tarafından büyük bir değerle karşılanacaktır.

Grönland’ın uygun bölgelerinden birinde – ki bu tür bölgeler çoktur – geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bu varlığın geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla işbirliği içinde çalışacağız.

Bu çözüm, ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir çözümdür. Bu geniş ve son derece stratejik toprak parçası konusunda muhteşem bir geleceğe doğru, Danimarka ve Grönland’ın harika halklarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu toprakları son derece koruyacağız! Bu, ABD için çok önemli, tarihi ve özel bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir.

'Şi ile görüşme verimli geçecek'

Trump, 23 Eylül’de Beyaz Saray’da görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, görüşmenin 'çok verimli' geçmesini beklediğini, Çin lideriyle gerçekleştireceği görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti:
Çok verimli bir görüşme yapacağız. Çin ile aramız iyi, ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Devlet Başkanı Şi ile aramızda iyi bir ilişki var.
Görüşmelerde yalnızca yapay zekanın değil, iki ülkeyi ilgilendiren çok sayıda başlığın ele alınacağını kaydeden Trump, Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergilerine de değindi. Trump’ın açıklamaları, ticaret ve tarifelerin görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri olacağına işaret etti.

Trump’tan medya yasağına ilişkin açıklama

Trump’a ayrıca, 3 ABD’li medya kuruluşuna Beyaz Saray tarafından getirilen erişim yasağı hakkında soru yöneltildi. Bir gazetecinin, Çin’in gazetecilere yönelik baskılarıyla Trump yönetiminin kararını karşılaştırarak “Sizin bu kararınız nasıl bir mesaj gönderir?” sorusuna Trump, “Biz de baskı yapıyoruz. Bizde yalan haber medyası var.” yanıtını verdi.
Trump, daha sonra sözlerini düzelterek, “Biz baskı yapmıyoruz ancak bizde yalan haber medyası var.” ifadesini kullandı.
Trump daha önce yaptığı açıklamada CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladığını bildirmişti.
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