Trump: Danimarka Grönland'ın kontrolünü ABD'ye verdi

ABD’nin, Danimarka ve Grönland ile, ABD’ye Grönland’daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD’nin sayısız endişesinin TAMAMINI tam anlamıyla gideren bir Anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Bu anlaşma ABD için HİÇBİR MALİYET getirmeyecektir!

Benim talimatımla, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle birlikte çalışarak, ABD’nin Grönland’ın ve ABD’nin güvenliğini sağlamak ve savunmak için Grönland’da gerekli olan her şeyi SONSUZA DEK tam yetkiyle yapabileceğini garanti altına aldık.

Ayrıca, bundan böyle hiçbir ABD düşmanı, bizim açık yazılı onayımız olmadan ASLA Grönland’da üs kuramaz, Grönland’da askeri varlık gösteremez veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamaz.

100 yılı aşkın bir süredir başkanlar Grönland’ın stratejik öneminin farkındaydı, ancak HİÇBİRİ bu konuda bir şey yapamadı. Bu son derece önemli meseleyi kalıcı ve kesin bir şekilde çözen başkan olmaktan gurur duyuyorum.

Bu bir “Sonsuz Yaşam” Anlaşmasıdır; sonu yoktur! Az önce gerçekleşen olaydan büyük onur ve gurur duyuyoruz; bugün üzerinde mutabık kalınan her şey Amerikan halkı tarafından büyük bir değerle karşılanacaktır.

Grönland’ın uygun bölgelerinden birinde – ki bu tür bölgeler çoktur – geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bu varlığın geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla işbirliği içinde çalışacağız.

Bu çözüm, ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir çözümdür. Bu geniş ve son derece stratejik toprak parçası konusunda muhteşem bir geleceğe doğru, Danimarka ve Grönland’ın harika halklarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu toprakları son derece koruyacağız! Bu, ABD için çok önemli, tarihi ve özel bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir.