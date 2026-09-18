https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/abdnin-f-35-savas-ucagi-teknolojisi-cine-sizdirilmis-olabilir-1108868153.html
'ABD'nin F-35 savaş uçağı teknolojisi Çin'e sızdırılmış olabilir'
'ABD'nin F-35 savaş uçağı teknolojisi Çin'e sızdırılmış olabilir'
Sputnik Türkiye
ABD’den Avustralya’ya uzanan F-35 parça sevkiyatı Hong Kong’a yönlendirildi ve bazı parçaları kayboldu. Bu olayın ardından F-35 teknolojisinin Çin’in eline... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T23:39+0300
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ABD'ye ait F-35 savaş uçağının bileşenleri sevkiyatının Hong Kong'a yönlendirilmesinin ardından uçağın teknolojisinin Çin'e sızdırılmış olabileceği iddia edildi.Politico'nun kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, Avustralya'dan ABD'ye onarım için F-35 parçaları taşıyan sevkiyat, Pasifik Okyanusu üzerinden taşındıktan sonra Hong Kong'a yönlendirildi. Yönlendirmenin ardından bazı parçaların kayıp olduğu bildirildi.Sevkiyatın neden yönünün değiştirildiği veya kayıp ekipmanın şu anda kimin elinde olduğu belirsizliğini koruyor.Habere göre, sevkiyatta uçağın kokpitini örten ve yalnızca Washington ve müttefiklerinin erişebildiği gizlilik teknolojisini içeren kanopilerden biri de bulunuyordu.Raporda, ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı F-35 Ortak Program Ofisi'nin, kayıp parçaları kurtarmak, olayı araştırmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için önlemler almak üzere ABD yetkilileri ve endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-suudi-arabistandaki-usse-yonelik-hava-saldirisinda-bir-italyan-eurofighter-savas-ucagi-vuruldu-1108856012.html
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'ABD'nin F-35 savaş uçağı teknolojisi Çin'e sızdırılmış olabilir'
23:39 18.09.2026 (güncellendi: 23:43 18.09.2026)
ABD’den Avustralya’ya uzanan F-35 parça sevkiyatı Hong Kong’a yönlendirildi ve bazı parçaları kayboldu. Bu olayın ardından F-35 teknolojisinin Çin’in eline geçmiş olabileceği iddia edildi.
ABD'ye ait F-35 savaş uçağının bileşenleri sevkiyatının Hong Kong'a yönlendirilmesinin ardından uçağın teknolojisinin Çin'e sızdırılmış olabileceği iddia edildi.
Politico'nun kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, Avustralya'dan ABD'ye onarım için F-35 parçaları taşıyan sevkiyat, Pasifik Okyanusu üzerinden taşındıktan sonra Hong Kong'a yönlendirildi. Yönlendirmenin ardından bazı parçaların kayıp olduğu bildirildi.
Sevkiyatın neden yönünün değiştirildiği veya kayıp ekipmanın şu anda kimin elinde olduğu belirsizliğini koruyor.
Habere göre, sevkiyatta uçağın kokpitini örten ve yalnızca Washington ve müttefiklerinin erişebildiği gizlilik teknolojisini içeren kanopilerden biri de bulunuyordu.
Raporda, ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı F-35 Ortak Program Ofisi'nin, kayıp parçaları kurtarmak, olayı araştırmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için önlemler almak üzere ABD yetkilileri ve endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.