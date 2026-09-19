https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trabzonspor-galatasaray-macinin-var-hakemi-aciklandi-ispanyol-hakem-gorevlendirildi-1108877654.html

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı: İspanyol hakem görevlendirildi

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı: İspanyol hakem görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T14:38+0300

2026-09-19T14:38+0300

2026-09-19T14:38+0300

spor

trabzonspor

galatasaray

var

trendyol süper lig

hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45b8320b5cf31ec4cd4db720d56855f4.jpg

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.Derbi maçı saat kaçta, nerede oynanacak?Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/galatasaray--fenerbahce-derbisinin-yeni-tarihi-belli-oldu--1108781592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, galatasaray, var, trendyol süper lig, hakem