https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trabzonspor-galatasaray-macinin-var-hakemi-aciklandi-ispanyol-hakem-gorevlendirildi-1108877654.html
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı: İspanyol hakem görevlendirildi
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı: İspanyol hakem görevlendirildi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T14:38+0300
2026-09-19T14:38+0300
2026-09-19T14:38+0300
spor
trabzonspor
galatasaray
var
trendyol süper lig
hakem
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.Derbi maçı saat kaçta, nerede oynanacak?Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/galatasaray--fenerbahce-derbisinin-yeni-tarihi-belli-oldu--1108781592.html
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trabzonspor, galatasaray, var, trendyol süper lig, hakem
trabzonspor, galatasaray, var, trendyol süper lig, hakem
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı: İspanyol hakem görevlendirildi
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.
Derbi maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.
Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.