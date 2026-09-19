https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/suudi-arabistandan-avrupaya-petrol-soku-rafinerilere-gelecek-ay-ham-petrol-yok-1108870003.html

Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya petrol şoku: Rafinerilere gelecek ay ham petrol yok

Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya petrol şoku: Rafinerilere gelecek ay ham petrol yok

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'e uzanan kritik petrol boru hattının insansız hava araçlarıyla hedef alınmasının ardından Avrupa'daki bazı rafinerilere gelecek ay ham petrol tahsis edilmeyeceğini bildirdi.

2026-09-19T09:23+0300

2026-09-19T09:23+0300

2026-09-19T09:23+0300

dünya

suudi arabistan

saudi aramco

avrupa

petrol

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Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Avrupa'daki en az iki petrol rafinerisi müşterisine, ülkenin Kızıldeniz'e uzanan kritik boru hattının saldırıya uğramasının ardından gelecek ay ham petrol tahsisatı yapılmayacağını bildirdi.New York merkezli Bloomberg News'in konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, normal koşullarda Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya petrol sevkiyatı "term kontratlar" kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu sözleşmeler, rafinerilerin her ay düzenli miktarda ham petrol almasını sağlıyor. Ancak söz konusu teslimatların gelecek ay yapılmayacağı belirtildi.Bloomberg'e konuşan ve bilginin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, kararın Avrupa'daki tüm alıcılar için geçerli olduğunu söyledi.Doğu-Batı boru hattı kapatıldıSuudi Arabistan, geçen hafta Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı (East-West pipeline) insansız hava araçlarıyla düzenlenen bir saldırının ardından kapatmak zorunda kaldı.Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre hattın günler içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi, tamamen devreye alınmasının ise altı haftayı bulması bekleniyor.Suudi ham petrolünü alan Avrupa'daki rafineriler, petrolün önemli bölümünü Suudi Arabistan'dan doğrudan değil, Mısır'daki Akdeniz kıyısında bulunan Sidi Kerir Limanı üzerinden temin ediyor. Sidi Kerir, Kızıldeniz'e bir boru hattıyla bağlı bulunuyor.Avrupa'da alternatif petrol arayışı başladıBoru hattının devre dışı kalması, bazı Aramco müşterileri arasında petrol stoklamak için acil alımlara yol açtı. Polonya'nın devlet kontrolündeki enerji şirketi Orlen, alternatif petrol kaynakları bulabilmek amacıyla cuma gününden bu yana 10'dan fazla ihale açtı.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, OECD üyesi Avrupa ülkeleri haziran ayında Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 577 bin varil ham petrol ithal etti.Bu miktarın gelecek ay Avrupa'ya sevk edilmemesi, bölgedeki rafinerilerin alternatif kaynaklara yönelmesini gerektirebilir.Saudi Aramco, Bloomberg'in çalışma saatleri dışında yönelttiği yorum talebine yanıt vermedi.

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