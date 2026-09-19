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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/suudi-arabistanda-6-kentte-alarm-verildi-1108869324.html
Suudi Arabistan’da 6 kentte alarm verildi
Suudi Arabistan’da 6 kentte alarm verildi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’da aralarında Yemen sınırına yakın kentlerin de bulunduğu 6 bölgede erken uyarı alarmı verildi. Yetkililer halka güvenli alanlarda bulunmaları... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan’da 6 kentte erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı.Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan, Abha, Taif, Cidde, Hamis Muşayt ve Yenbu’da erken uyarı sisteminin alarm verdiğini duyurdu.Vatandaşlara sakin olmaları, resmi makamların talimatlarını takip etmeleri ve tehlike sona erene kadar güvenli alanlardan ayrılmamaları çağrısı yapıldı. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasına sığınmaları istendi.Müdürlük, alarmdan kısa süre sonra 'tehlikenin geçtiğini' bildirdi ancak alarmın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husi

Suudi Arabistan’da 6 kentte alarm verildi

04:16 19.09.2026
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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Suudi Arabistan’da aralarında Yemen sınırına yakın kentlerin de bulunduğu 6 bölgede erken uyarı alarmı verildi. Yetkililer halka güvenli alanlarda bulunmaları çağrısı yaparken, kısa süre sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’da 6 kentte erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan, Abha, Taif, Cidde, Hamis Muşayt ve Yenbu’da erken uyarı sisteminin alarm verdiğini duyurdu.
Vatandaşlara sakin olmaları, resmi makamların talimatlarını takip etmeleri ve tehlike sona erene kadar güvenli alanlardan ayrılmamaları çağrısı yapıldı. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasına sığınmaları istendi.
Müdürlük, alarmdan kısa süre sonra 'tehlikenin geçtiğini' bildirdi ancak alarmın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
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