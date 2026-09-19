https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/danimarka-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-bir-anlasma-imzalayacak-1108869216.html
Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak
Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak
Sputnik Türkiye
ABD, Danimarka ve Grönland’ın önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanacağı... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T02:23+0300
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalamayı planlıyor.Grönland, Danimarka ve ABD'nin, 'Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendirecek' bir anlaşmayı önümüzdeki hafta imzalamayı beklediği belirtildi.Anlaşmanın BM Genel Kurulu oturumunda imzalanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html
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abd, grönland, danimarka
Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak
02:23 19.09.2026 (güncellendi: 02:35 19.09.2026)
ABD, Danimarka ve Grönland’ın önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanacağı belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalamayı planlıyor.
Grönland, Danimarka ve ABD'nin, 'Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendirecek' bir anlaşmayı önümüzdeki hafta imzalamayı beklediği belirtildi.
Anlaşmanın BM Genel Kurulu oturumunda imzalanması bekleniyor.