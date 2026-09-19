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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/danimarka-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-bir-anlasma-imzalayacak-1108869216.html
Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak
Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak
Sputnik Türkiye
ABD, Danimarka ve Grönland’ın önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanacağı... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd
grönland
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalamayı planlıyor.Grönland, Danimarka ve ABD'nin, 'Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendirecek' bir anlaşmayı önümüzdeki hafta imzalamayı beklediği belirtildi.Anlaşmanın BM Genel Kurulu oturumunda imzalanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html
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abd, grönland, danimarka
abd, grönland, danimarka

Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak

02:23 19.09.2026 (güncellendi: 02:35 19.09.2026)
© Lokman Vural ElibolGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Lokman Vural Elibol
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ABD, Danimarka ve Grönland’ın önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanacağı belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalamayı planlıyor.
Grönland, Danimarka ve ABD'nin, 'Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendirecek' bir anlaşmayı önümüzdeki hafta imzalamayı beklediği belirtildi.
Anlaşmanın BM Genel Kurulu oturumunda imzalanması bekleniyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
DÜNYA
Trump: Danimarka Grönland'ın kontrolünü ABD'ye verdi
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