https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/danimarka-abd-danimarka-ve-gronland-gelecek-hafta-bir-anlasma-imzalayacak-1108869216.html

Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak

Danimarka: ABD, Danimarka ve Grönland, gelecek hafta anlaşma imzalayacak

Sputnik Türkiye

ABD, Danimarka ve Grönland’ın önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında imzalanacağı... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD, Danimarka ve Grönland arasında önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalamayı planlıyor.Grönland, Danimarka ve ABD'nin, 'Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesindeki güvenliği güçlendirecek' bir anlaşmayı önümüzdeki hafta imzalamayı beklediği belirtildi.Anlaşmanın BM Genel Kurulu oturumunda imzalanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-danimarka-gronlandin-kontrolunu-abdye-verdi-1108868704.html

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