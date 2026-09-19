https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-rusofobik-batiyi-dinleyerek-baris-anlasmasini-imzalamadigi-icin-1108882352.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusofobik Batı'yı dinleyerek barış anlaşmasını imzalamadığı için büyük bir hata yaptı

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusofobik Batı'yı dinleyerek barış anlaşmasını imzalamadığı için büyük bir hata yaptı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna’nın 2022’de Batı ülkelerini dinleyerek barış anlaşmasını imzalamamasının büyük bir hata olduğunu söyledi. Fico, Batı’nın... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T23:30+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın 2022’de Batı ülkelerini dinleyerek barış anlaşmasını imzalamamasının bir hata olduğunu söyledi.Fico, sosyal medya hesabında vatandaşlarına hitaben yaptığı video mesajında şu cümleleri kaydetti:Fico Batı’nın Ukrayna’daki çatışma aracılığıyla 'Rusya’yı boyun eğdirmeye' yönelik stratejisinin başarısız olduğunun altını çizerek, “Hükümetimin böyle bir stratejiyi açıkça reddetmesinden ve Ukrayna’ya yönelik hiçbir askeri bağışa veya askeri krediye katılmamasından gurur duyuyorum. Açıkça söylüyoruz: ‘Savaşa hayır’ ve barış müzakerelerinin derhal başlatılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Batının dört yılı aşkın bir süredir 'Ukrayna’daki çatışmanın ateşine benzin döktüğünü' dile getiren Fico, NATO ile Rusya arasında bir çatışmanın çıkması yönünde 'ölümcül bir tehlike' bulunduğunu ve bazı Batılı siyasetçilerin şu anda bunu düşündüğünü belirtti.

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