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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rusya-savunma-bakanligindan-eylul-bilancosu-operasyon-bolgesinde-27-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1108874091.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül ayında özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alanın Rus askerlerin kontrolüne geçtiğini... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-19T11:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
kiev
batı
zaporojye
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alan Rus askerlerin kontrolünde geçti. Yılbaşından bu yana ise 5.300 kilometrekareden fazla alan ve 220'den fazla yerleşim kontrol altına alındı.Bakanlığın açıklamasında göre, ayrıca:▪️ Vostok (Doğu) ve Dnepr (Dinyeper) askeri gruplarına bağlı birlikler geniş bir cephe hattı oluşturarak Zaporojye yönünde ilerliyor, ayın başından bu yana 4 yerleşimi kontrol altına aldı.▪️ Harkov bölgesinde kuşatılan Ukrayna ordusunun unsurları etkisiz hale getiriliyor.▪️ Kiev, Batı destekli saldırgan enformasyon kampanyası yürüterek, ordunun eylemlerini savaş alanında büyük başarı gibi göstermeye çalışıyor.▪️ Sözde bir direniş kapasitesi sergilemek amacıyla iyi eğitimli 3. Ayrı Hücum Tugayı muharebeye sürüldü.▪️ En yoğun çatışmalar Kramatorsk-Slavyansk yönünde yaşanıyor.▪️ Krasnıy Liman ve Svyatogorsk'ta yerleşim alanları izole edilmiş düşman unsurlarından temizlenmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-sumi-ve-donetskte-uc-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-1108335781.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kiev, batı, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kiev, batı, zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı

11:35 19.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül ayında özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alanın Rus askerlerin kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alan Rus askerlerin kontrolünde geçti. Yılbaşından bu yana ise 5.300 kilometrekareden fazla alan ve 220'den fazla yerleşim kontrol altına alındı.
Bakanlığın açıklamasında göre, ayrıca:
▪️ Vostok (Doğu) ve Dnepr (Dinyeper) askeri gruplarına bağlı birlikler geniş bir cephe hattı oluşturarak Zaporojye yönünde ilerliyor, ayın başından bu yana 4 yerleşimi kontrol altına aldı.

▪️ Harkov bölgesinde kuşatılan Ukrayna ordusunun unsurları etkisiz hale getiriliyor.

▪️ Kiev, Batı destekli saldırgan enformasyon kampanyası yürüterek, ordunun eylemlerini savaş alanında büyük başarı gibi göstermeye çalışıyor.

▪️ Sözde bir direniş kapasitesi sergilemek amacıyla iyi eğitimli 3. Ayrı Hücum Tugayı muharebeye sürüldü.

▪️ En yoğun çatışmalar Kramatorsk-Slavyansk yönünde yaşanıyor.

▪️ Krasnıy Liman ve Svyatogorsk'ta yerleşim alanları izole edilmiş düşman unsurlarından temizlenmeye devam ediyor.
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