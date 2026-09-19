https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rusya-savunma-bakanligindan-eylul-bilancosu-operasyon-bolgesinde-27-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1108874091.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül ayında özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alanın Rus askerlerin kontrolüne geçtiğini... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T11:35+0300
2026-09-19T11:35+0300
2026-09-19T11:35+0300
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özel askeri harekat
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batı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alan Rus askerlerin kontrolünde geçti. Yılbaşından bu yana ise 5.300 kilometrekareden fazla alan ve 220'den fazla yerleşim kontrol altına alındı.Bakanlığın açıklamasında göre, ayrıca:▪️ Vostok (Doğu) ve Dnepr (Dinyeper) askeri gruplarına bağlı birlikler geniş bir cephe hattı oluşturarak Zaporojye yönünde ilerliyor, ayın başından bu yana 4 yerleşimi kontrol altına aldı.▪️ Harkov bölgesinde kuşatılan Ukrayna ordusunun unsurları etkisiz hale getiriliyor.▪️ Kiev, Batı destekli saldırgan enformasyon kampanyası yürüterek, ordunun eylemlerini savaş alanında büyük başarı gibi göstermeye çalışıyor.▪️ Sözde bir direniş kapasitesi sergilemek amacıyla iyi eğitimli 3. Ayrı Hücum Tugayı muharebeye sürüldü.▪️ En yoğun çatışmalar Kramatorsk-Slavyansk yönünde yaşanıyor.▪️ Krasnıy Liman ve Svyatogorsk'ta yerleşim alanları izole edilmiş düşman unsurlarından temizlenmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-sumi-ve-donetskte-uc-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-1108335781.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kiev, batı, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kiev, batı, zaporojye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Eylül bilançosu: Operasyon bölgesinde 27 yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Eylül ayında özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alanın Rus askerlerin kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde 27 yerleşim ve 670 kilometrekareden fazla alan Rus askerlerin kontrolünde geçti. Yılbaşından bu yana ise 5.300 kilometrekareden fazla alan ve 220'den fazla yerleşim kontrol altına alındı.
Bakanlığın açıklamasında göre, ayrıca:
▪️ Vostok (Doğu) ve Dnepr (Dinyeper) askeri gruplarına bağlı birlikler geniş bir cephe hattı oluşturarak Zaporojye yönünde ilerliyor, ayın başından bu yana 4 yerleşimi kontrol altına aldı.
▪️ Harkov bölgesinde kuşatılan Ukrayna ordusunun unsurları etkisiz hale getiriliyor.
▪️ Kiev, Batı destekli saldırgan enformasyon kampanyası yürüterek, ordunun eylemlerini savaş alanında büyük başarı gibi göstermeye çalışıyor.
▪️ Sözde bir direniş kapasitesi sergilemek amacıyla iyi eğitimli 3. Ayrı Hücum Tugayı muharebeye sürüldü.
▪️ En yoğun çatışmalar Kramatorsk-Slavyansk yönünde yaşanıyor.
▪️ Krasnıy Liman ve Svyatogorsk'ta yerleşim alanları izole edilmiş düşman unsurlarından temizlenmeye devam ediyor.