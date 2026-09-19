https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rusya-savunma-bakanligi-cernomorsk-limaninda-ukrayna-ordusuna-yakit-tasiyan-tanker-vuruldu-1108880861.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin vurulduğunu... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T19:06+0300
2026-09-19T19:06+0300
2026-09-19T19:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
harkov
çernomorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait limanlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na düzenlenen saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan tanker tipi bir deniz aracı vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Odessa ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan üç lojistik merkezin “Geran” tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.Odessa bölgesindeki Daçnoye ve Usatovo yerleşimlerinde bulunan iki merkezin yanı sıra Harkov bölgesindeki Kommunar’da bir merkezin vurulduğu kaydedildi. Söz konusu merkezlerde askeri malzemelerin depolandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html
odessa
harkov
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rusya savunma bakanlığı, odessa, harkov, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, odessa, harkov, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait limanlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na düzenlenen saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan tanker tipi bir deniz aracı vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Odessa ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan üç lojistik merkezin “Geran” tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.
Odessa bölgesindeki Daçnoye ve Usatovo yerleşimlerinde bulunan iki merkezin yanı sıra Harkov bölgesindeki Kommunar’da bir merkezin vurulduğu kaydedildi. Söz konusu merkezlerde askeri malzemelerin depolandığı belirtildi.