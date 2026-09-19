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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rusya-savunma-bakanligi-cernomorsk-limaninda-ukrayna-ordusuna-yakit-tasiyan-tanker-vuruldu-1108880861.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin vurulduğunu... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-19T19:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
harkov
çernomorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait limanlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na düzenlenen saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan tanker tipi bir deniz aracı vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Odessa ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan üç lojistik merkezin “Geran” tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.Odessa bölgesindeki Daçnoye ve Usatovo yerleşimlerinde bulunan iki merkezin yanı sıra Harkov bölgesindeki Kommunar’da bir merkezin vurulduğu kaydedildi. Söz konusu merkezlerde askeri malzemelerin depolandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-ordusu-kararlilikla-ilerliyor-son-bir-gunde-bes-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1108876507.html
odessa
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rusya savunma bakanlığı, odessa, harkov, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, odessa, harkov, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu

19:06 19.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait limanlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na düzenlenen saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan tanker tipi bir deniz aracı vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Odessa ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan üç lojistik merkezin “Geran” tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.
Odessa bölgesindeki Daçnoye ve Usatovo yerleşimlerinde bulunan iki merkezin yanı sıra Harkov bölgesindeki Kommunar’da bir merkezin vurulduğu kaydedildi. Söz konusu merkezlerde askeri malzemelerin depolandığı belirtildi.
Rus askerleri operasyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
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