https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rusya-savunma-bakanligi-cernomorsk-limaninda-ukrayna-ordusuna-yakit-tasiyan-tanker-vuruldu-1108880861.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna yakıt taşıyan tanker vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tankerin vurulduğunu... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T19:06+0300

2026-09-19T19:06+0300

2026-09-19T19:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

odessa

harkov

çernomorsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait limanlar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na düzenlenen saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için akaryakıt ve madeni yağ taşıyan tanker tipi bir deniz aracı vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Odessa ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılan üç lojistik merkezin “Geran” tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi.Odessa bölgesindeki Daçnoye ve Usatovo yerleşimlerinde bulunan iki merkezin yanı sıra Harkov bölgesindeki Kommunar’da bir merkezin vurulduğu kaydedildi. Söz konusu merkezlerde askeri malzemelerin depolandığı belirtildi.

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odessa

harkov

çernomorsk

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Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, odessa, harkov, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)