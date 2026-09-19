https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/rus-gucleri-kiev-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-yuklerin-bulundugu-lojistik-merkezini-vurdu-1108870839.html
Rus güçleri, Kiev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yüklerin bulunduğu lojistik merkezini vurdu
Rus güçleri, Kiev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yüklerin bulunduğu lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev bölgesinde Avrupa'dan gelen askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan bir lojistik... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T10:07+0300
2026-09-19T10:07+0300
2026-09-19T10:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini, liman altyapısını ve deniz taşıtlarını vurmaya devam etti.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Kiev bölgesinde Avrupa'dan gelen askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Kopılov Logistics Park lojistik merkezinin vurulduğunu bildiren bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayrıca:▪️ Dinyester Nehri üzerinde Romanya’dan ve İzmail limanından askeri malzeme sevkiyatı için kullanılan bir duba köprü;▪️ Çernomorsk limanında, askeri maksatlı kargoyu teslim eden bir gemi;▪️ Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi taşıyan, Odessa limanına gitmekte olan iki kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, romanya, odessa
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, romanya, odessa
Rus güçleri, Kiev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yüklerin bulunduğu lojistik merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev bölgesinde Avrupa'dan gelen askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan bir lojistik merkezinin vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini, liman altyapısını ve deniz taşıtlarını vurmaya devam etti.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Kiev bölgesinde Avrupa'dan gelen askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Kopılov Logistics Park lojistik merkezinin vurulduğunu bildiren bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayrıca:
▪️ Dinyester Nehri üzerinde Romanya’dan ve İzmail limanından askeri malzeme sevkiyatı için kullanılan bir duba köprü;
▪️ Çernomorsk limanında, askeri maksatlı kargoyu teslim eden bir gemi;
▪️ Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi taşıyan, Odessa limanına gitmekte olan iki kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.