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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html
Rus ordusu, Kiev ve Odessa'daki hedefleri SİHA'larla vurdu
Rus ordusu, Kiev ve Odessa'daki hedefleri SİHA'larla vurdu
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in talimatıyla başlayan özel askeri harekat tüm hızıyla sürerken, Rusya ordusu düşman güçlerine SİHA'larla darbe indirdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T10:07+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
odessa
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerine, liman altyapısına ve enerji altyapısına yönelik grup bombardımanlarına devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1 Eylül akşamı Kiev Bölgesi'nde 'Alfa Development Group' şirketine ait olan ve depolarında orta ve uzun menzilli İHA bileşenleri de dahil olmak üzere çift amaçlı yabancı malların depolanması ve dağıtımının gerçekleştirildiği 'Çayki' lojistik merkezi, SİHA'larla vuruldu.2 Eylül gecesi boyunca ise Odessa kenti ve Odessa Bölgesi'nde Ukrayna limanlarının işleyişini sağlayan 4 enerji tesisi imha edildi.📍Odessa Limanı'nda vurulan tesisler:🔴İnsansız deniz araçları üretim işletmesi🔴Ukrayna ordusuna sağlanan 6 yakıt tankeri🔴Askeri-teknik teçhizat depoları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharovadan-kievin-tehditlerine-tepki-teror-metotlariyla-devlet-mekanizmasinin-birlesimi-1108419666.html
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ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), ukrayna ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu, Kiev ve Odessa'daki hedefleri SİHA'larla vurdu

10:07 02.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковİHA operatörleri
İHA operatörleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rus lider Putin'in talimatıyla başlayan özel askeri harekat tüm hızıyla sürerken, Rusya ordusu düşman güçlerine SİHA'larla darbe indirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerine, liman altyapısına ve enerji altyapısına yönelik grup bombardımanlarına devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1 Eylül akşamı Kiev Bölgesi'nde 'Alfa Development Group' şirketine ait olan ve depolarında orta ve uzun menzilli İHA bileşenleri de dahil olmak üzere çift amaçlı yabancı malların depolanması ve dağıtımının gerçekleştirildiği 'Çayki' lojistik merkezi, SİHA'larla vuruldu.

2 Eylül gecesi boyunca ise Odessa kenti ve Odessa Bölgesi'nde Ukrayna limanlarının işleyişini sağlayan 4 enerji tesisi imha edildi.

📍Odessa Limanı'nda vurulan tesisler:

🔴İnsansız deniz araçları üretim işletmesi

🔴Ukrayna ordusuna sağlanan 6 yakıt tankeri

🔴Askeri-teknik teçhizat depoları
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
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