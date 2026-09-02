Rus ordusu, Kiev ve Odessa'daki hedefleri SİHA'larla vurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerine, liman altyapısına ve enerji altyapısına yönelik grup bombardımanlarına devam etti.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1 Eylül akşamı Kiev Bölgesi'nde 'Alfa Development Group' şirketine ait olan ve depolarında orta ve uzun menzilli İHA bileşenleri de dahil olmak üzere çift amaçlı yabancı malların depolanması ve dağıtımının gerçekleştirildiği 'Çayki' lojistik merkezi, SİHA'larla vuruldu.



2 Eylül gecesi boyunca ise Odessa kenti ve Odessa Bölgesi'nde Ukrayna limanlarının işleyişini sağlayan 4 enerji tesisi imha edildi.



📍Odessa Limanı'nda vurulan tesisler:



🔴İnsansız deniz araçları üretim işletmesi



🔴Ukrayna ordusuna sağlanan 6 yakıt tankeri



🔴Askeri-teknik teçhizat depoları