https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/putin-guney-osetyadaki-secim-zaferi-dolayisiyla-kambolovu-kutladi-1108881915.html

Putin, Güney Osetya’daki seçim zaferi dolayısıyla Kambolov’u kutladı

Putin, Güney Osetya’daki seçim zaferi dolayısıyla Kambolov’u kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya’daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Marat Kambolov’u telefonla arayarak tebrik etti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T21:32+0300

2026-09-19T21:32+0300

2026-09-19T21:32+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

vladimir putin

seçim

güney osetya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Marat Kambolov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Peskov, “Devlet Başkanı Putin, Marat Kambolov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini Güney Osetya’da düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kutladı” dedi.Putin’in seçimlere katılım oranının benzeri görülmemiş düzeyde yüksek olduğuna ve Kambolov’a verilen güçlü desteğe dikkat çektiğini aktaran Peskov, Rus liderin Kambolov’a başarı dileklerini ilettiğini belirtti.Peskov ayrıca, Putin’in Kambolov’a seçim kampanyası sırasında açıkladığı planları başarıyla hayata geçirmesi temennisinde bulunduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html

güney osetya

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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, seçim, güney osetya