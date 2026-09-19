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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/putin-guney-osetyadaki-secim-zaferi-dolayisiyla-kambolovu-kutladi-1108881915.html
Putin, Güney Osetya’daki seçim zaferi dolayısıyla Kambolov’u kutladı
Putin, Güney Osetya’daki seçim zaferi dolayısıyla Kambolov’u kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya’daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Marat Kambolov’u telefonla arayarak tebrik etti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T21:32+0300
2026-09-19T21:32+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
seçim
güney osetya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Marat Kambolov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Peskov, “Devlet Başkanı Putin, Marat Kambolov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini Güney Osetya’da düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kutladı” dedi.Putin’in seçimlere katılım oranının benzeri görülmemiş düzeyde yüksek olduğuna ve Kambolov’a verilen güçlü desteğe dikkat çektiğini aktaran Peskov, Rus liderin Kambolov’a başarı dileklerini ilettiğini belirtti.Peskov ayrıca, Putin’in Kambolov’a seçim kampanyası sırasında açıkladığı planları başarıyla hayata geçirmesi temennisinde bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1108862050.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, seçim, güney osetya
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, seçim, güney osetya

Putin, Güney Osetya’daki seçim zaferi dolayısıyla Kambolov’u kutladı

21:32 19.09.2026
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya’daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Marat Kambolov’u telefonla arayarak tebrik etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Marat Kambolov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov, “Devlet Başkanı Putin, Marat Kambolov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini Güney Osetya’da düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kutladı” dedi.
Putin’in seçimlere katılım oranının benzeri görülmemiş düzeyde yüksek olduğuna ve Kambolov’a verilen güçlü desteğe dikkat çektiğini aktaran Peskov, Rus liderin Kambolov’a başarı dileklerini ilettiğini belirtti.
Peskov ayrıca, Putin’in Kambolov’a seçim kampanyası sırasında açıkladığı planları başarıyla hayata geçirmesi temennisinde bulunduğunu kaydetti.
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