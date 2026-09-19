https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/progress-ms-35-kargo-araci-uluslararasi-uzay-istasyonuna-kenetlendi-1108880415.html

Progress MS-35 kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Progress MS-35 kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Sputnik Türkiye

Rusya’ya ait Progress MS-35 kargo uzay aracı, uzay istasyonu dışında görev yapacak Teledroid robotunun uzaktan kontrol sistemi ile çeşitli deney ekipmanlarını... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T17:14+0300

2026-09-19T17:14+0300

2026-09-19T17:14+0300

dünya

rusya

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

soyuz-2.1b

progress

anna kikina

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Progress MS-35 kargo uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendiğini bildirdi. Kenetlenme işlemi Roscosmos tarafından canlı yayınlandı.Progress MS-35’i taşıyan Soyuz-2.1b roketi, 16 Eylül’de Moskova saatiyle 16.34’te Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Progress kargo araçları ile insanlı Soyuz uzay araçlarının fırlatılmasında genellikle Soyuz-2.1a roketleri kullanılırken, standart uçuş planına göre istasyona yolculuk yaklaşık iki gün sürüyor.Kargo aracı, istasyon dışında görev yapması planlanan Teledroid robotunun uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak çalışma ünitesini UUİ’ye taşıdı. Robotun ise kasım ayında Progress MS-36 kargo aracıyla istasyona gönderilmesi planlanıyor.Teledroid, istasyonun dışına yerleştirildikten sonra Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina tarafından istasyonun içinden kontrol edilecek.Progress MS-35 ayrıca Gaz Analizörü-FS, Biyopolimer, Virtual, Vampir, Uragan ve Separasyon deneylerinde kullanılacak ekipmanları da istasyona ulaştırdı.Araçta bunların yanı sıra istasyona ikmal amacıyla yakıt, Rus kozmonotlar için su, UUİ’nin atmosferini desteklemek üzere oksijen, taze ürünlerin de bulunduğu gıda malzemeleri, hijyen ve sağlık ekipmanları, ilaçlar ile yer çekimsiz ortamın olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik malzemeler bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/roscosmos-ve-nasa-uuinin-gorev-suresini-2030a-kadar-uzatma-konusunda-anlasti-1107254814.html

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rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), soyuz-2.1b, progress, anna kikina