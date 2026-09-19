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Orta Afrika Cumhuriyeti: Rusya ile ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz
Orta Afrika Cumhuriyeti: Rusya ile ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Alfred Poloko, Rusya ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T18:29+0300
2026-09-19T18:29+0300
dünya
rusya
orta afrika cumhuriyeti
ekonomik işbirliği
moskova
rusya ulaştırma bakanlığı
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Orta Afrika Cumhuriyeti Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Alfred Poloko, ülkesinin istikrarına katkı sağlaması amacıyla Rusya ile yakın ekonomik işbirliği kurmayı hedeflediklerini açıkladı.Moskova’daki Seçim İzleme Kamu Merkezi’nde Sputnik’e konuşan Poloko, “Ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olacak çok yakın bir ekonomik işbirliği hedefliyoruz” dedi.Moskova ile Bangui’nin ulaştırma sektöründeki işbirliğini güçlendirebileceğini kaydeden Poloko, ülke genelinde ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.Poloko, “Ülkenin ulaşım imkanlarını güvence altına almak büyük önem taşıyor. Nehir ulaşım yollarını da geliştirmek gerekiyor. Karayollarının ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.Rusya Ulaştırma Bakanlığı da temmuz ayı sonunda, Orta Afrika Cumhuriyeti ile ulaştırma sektöründe uzman yetiştirilmesi ve kara yolu ile demir yolu altyapısına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kremlin-duyurdu-3-rusya-afrika-zirvesi-icin-akreditasyon-sureci-basladi-1108861181.html
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rusya, orta afrika cumhuriyeti, ekonomik işbirliği, moskova, rusya ulaştırma bakanlığı
rusya, orta afrika cumhuriyeti, ekonomik işbirliği, moskova, rusya ulaştırma bakanlığı

Orta Afrika Cumhuriyeti: Rusya ile ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz

18:29 19.09.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSoçi'de Rusya-Afrika Zirvesi
Soçi'de Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Orta Afrika Cumhuriyeti Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Alfred Poloko, Rusya ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.
Orta Afrika Cumhuriyeti Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Alfred Poloko, ülkesinin istikrarına katkı sağlaması amacıyla Rusya ile yakın ekonomik işbirliği kurmayı hedeflediklerini açıkladı.
Moskova’daki Seçim İzleme Kamu Merkezi’nde Sputnik’e konuşan Poloko, “Ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olacak çok yakın bir ekonomik işbirliği hedefliyoruz” dedi.
Moskova ile Bangui’nin ulaştırma sektöründeki işbirliğini güçlendirebileceğini kaydeden Poloko, ülke genelinde ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Poloko, “Ülkenin ulaşım imkanlarını güvence altına almak büyük önem taşıyor. Nehir ulaşım yollarını da geliştirmek gerekiyor. Karayollarının ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı da temmuz ayı sonunda, Orta Afrika Cumhuriyeti ile ulaştırma sektöründe uzman yetiştirilmesi ve kara yolu ile demir yolu altyapısına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.
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