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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/motorine-indirim-geldi-100-liranin-altina-geriledi-1108870506.html
Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi
Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 4.10 lira indirim geldi. Bu indirimle birlikte motorinin fiyatı 100 liranın altına geriledi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü100 liranın altına geriledi17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.Güncel akaryakıt fiyatları şöyleİstanbul Benzin litre fiyatı: 80.40 TLMotorin litre fiyatı: 90.30 TLLPG litre fiyatı: 34.99 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 81.30 TLMotorin litre fiyatı: 97.40 TLLPG litre fiyatı: 35.09 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 68.52 TLMotorin litre fiyatı: 81.41 TLLPG litre fiyatı: 33.79 TL
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motorin, türkiye, zam
motorin, türkiye, zam

Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi

09:41 19.09.2026 (güncellendi: 10:21 19.09.2026)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AA
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Motorinin litre fiyatına 4.10 lira indirim geldi. Bu indirimle birlikte motorinin fiyatı 100 liranın altına geriledi.
Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü

100 liranın altına geriledi

17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle

İstanbul
Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 90.30 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.40 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.52 TL
Motorin litre fiyatı: 81.41 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
EKONOMİ
Motorin fiyatları 100 lirayı geçti
17 Eylül, 08:13
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