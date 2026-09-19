https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/motorine-indirim-geldi-100-liranin-altina-geriledi-1108870506.html
Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi
Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatına 4.10 lira indirim geldi. Bu indirimle birlikte motorinin fiyatı 100 liranın altına geriledi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T09:41+0300
2026-09-19T09:41+0300
2026-09-19T10:21+0300
ekonomi̇
motorin
türkiye
zam
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Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü100 liranın altına geriledi17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.Güncel akaryakıt fiyatları şöyleİstanbul Benzin litre fiyatı: 80.40 TLMotorin litre fiyatı: 90.30 TLLPG litre fiyatı: 34.99 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 81.30 TLMotorin litre fiyatı: 97.40 TLLPG litre fiyatı: 35.09 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 68.52 TLMotorin litre fiyatı: 81.41 TLLPG litre fiyatı: 33.79 TL
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motorin, türkiye, zam
Motorine indirim geldi: 100 liranın altına geriledi
09:41 19.09.2026 (güncellendi: 10:21 19.09.2026)
Motorinin litre fiyatına 4.10 lira indirim geldi. Bu indirimle birlikte motorinin fiyatı 100 liranın altına geriledi.
Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü
100 liranın altına geriledi
17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle
Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 90.30 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Benzin litre fiyatı: 81.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.40 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
Benzin litre fiyatı: 68.52 TL
Motorin litre fiyatı: 81.41 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL