https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/motorin-fiyatlari-100-lirayi-gecti-1108822522.html
Motorin fiyatları 100 lirayı geçti
Motorin fiyatları 100 lirayı geçti
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin fiyatı tüm Türkiye'e 100 lirayı geçti. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T08:13+0300
2026-09-17T08:13+0300
2026-09-17T09:16+0300
ekonomi̇
motorin
zam
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Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Türkiye genelindeki tüm illerde 100 liranın üzerine çıktı.Yeni fiyatlar belli olduMotorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL olarak uygulanırken, Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL seviyesine yükseldi.Motorin fiyatının en yüksek olduğu iller arasında 103,20 TL ile Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak öne çıktı. Elazığ'da motorinin litre fiyatı 103,20 TL olurken, Afyon'da 102,80 TL, Antalya'da 102,80 TL, Isparta'da 102,70 TL seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-buyuk-zam-bazi-illerde-100-tl-sinirina-yaklasti-1108769040.html
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motorin, zam
Motorin fiyatları 100 lirayı geçti
08:13 17.09.2026 (güncellendi: 09:16 17.09.2026)
Motorin fiyatlarına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin fiyatı tüm Türkiye'e 100 lirayı geçti.
Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Türkiye genelindeki tüm illerde 100 liranın üzerine çıktı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL olarak uygulanırken, Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL seviyesine yükseldi.
Motorin fiyatının en yüksek olduğu iller arasında 103,20 TL ile Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak öne çıktı. Elazığ'da motorinin litre fiyatı 103,20 TL olurken, Afyon'da 102,80 TL, Antalya'da 102,80 TL, Isparta'da 102,70 TL seviyesinde bulunuyor.