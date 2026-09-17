https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/motorin-fiyatlari-100-lirayi-gecti-1108822522.html

Motorin fiyatları 100 lirayı geçti

Motorin fiyatları 100 lirayı geçti

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin fiyatı tüm Türkiye'e 100 lirayı geçti. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T08:13+0300

2026-09-17T08:13+0300

2026-09-17T09:16+0300

ekonomi̇

motorin

zam

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Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Türkiye genelindeki tüm illerde 100 liranın üzerine çıktı.Yeni fiyatlar belli olduMotorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL olarak uygulanırken, Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL seviyesine yükseldi.Motorin fiyatının en yüksek olduğu iller arasında 103,20 TL ile Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak öne çıktı. Elazığ'da motorinin litre fiyatı 103,20 TL olurken, Afyon'da 102,80 TL, Antalya'da 102,80 TL, Isparta'da 102,70 TL seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-buyuk-zam-bazi-illerde-100-tl-sinirina-yaklasti-1108769040.html

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