https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/milli-egitim-bakani-yusuf-tekinden-ara-tatil-aciklamasi-takvim-birlesmedigi-senelerde-ara-tatilleri-1108876763.html

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması: 'Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması: 'Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'ara tatil'le ilgili soruyu yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatillerin Kurban ve Ramazan Bayramları'yla birleştirildiğinde sorun... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T13:07+0300

2026-09-19T13:07+0300

2026-09-19T13:07+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

ara tatil

ara tatil kalkacak mı

eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'ara tatillerle' ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Ara tatillerle ilgili, yasal mevzuata göre 180 iş günü öğrenciler işe gitmek zorunda. Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi. En büyük kaynak eğitime ayrıldıCNN Türk'te eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en büyük kaynağın eğitime ayrıldığını söyledi. Türkiye'nin PİSA'daki başarısı hakkında konuşan Tekin, "OECD üyesi ülkeler arasında ilk 15'in içerisindeyiz. Fakat bizim için önemli olan şey, yıllar içerisindeki grafiğimizin hep yukarıya doğru çıkması. Bizim şu anda gündeme taşıdığımız veya 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda bize övgü dolu sözlerin söylenmesinin sebebi, OECD'nin, yani PISA'nın test ettiği üç alan olan okuma-yazma becerileri, matematik becerileri ve fen becerileri, bu üç alanda sınavı yapıyor diyelim tabiri caizse, bu üç alanda da ortalamasını artıran tek OECD ülkesi Türkiye. Bu çok önemli bir gösterge" diye konuştu. Kıyafetlerine bakıyoruz öğretmen mi öğrenci mi anlayamıyoruzŞu anda 750 bin üzerinde dersliğin olduğunu kaydeden Bakan Tekin, deprem riski taşıyan okul kalmadığını ifade etti. Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesi hakkında da konuşan Bakan Tekin şunları dile getirdi: "Türkiye'deki resmi okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü devlet memurudur. Kanunun uygulanması için kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. O yüzden bu yönetmeliğe uymak zorundadırlar. Veli okula geliyor kıyafetinden anlayamıyoruz. Kıyafetlerine bakıyoruz öğretmen mi öğrenci mi anlayamıyoruz. Okullarda öğretmen arkadaşlarımızın marka tercihlerinden tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Velilerden CİMER üzerinden ulaşan çok şikayet var. Rahat olabilmeleri için önlüğü tercih ettik. Daha öncede buna benzer uyarılar da bulunduk. Öğretmen arkadaşlarımıza geçmiş yıllarda birere önlük hediye ettik. Okullarda şu an giyilmeye başlandı. 5-6 okulda öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Önlüğün gerekçesini izah ettik."Ara tatil kalkacak mı?Ara tatillerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, ara tatil, ara tatil kalkacak mı, eğitim