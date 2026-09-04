https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html

MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi

MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin eğitim ortamlarının özellikleri ve günlük kullanım ihtiyaçları dikkate... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T14:32+0300

2026-09-04T14:32+0300

2026-09-04T14:39+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

önlük

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Öğretmen önlüğü standartları belirlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri hatırlatıldı.Genelge kapsamında Bakanlıkça illere yazı gönderildi.Öğretmen önlükleri tanımlandıYazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.Ayrıca genelge ile Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği belirtilen yazıda, bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.Kılavuz, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandıÖğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartlarını belirleyen "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.Kılavuzda, öğretmenliğin, sahip olunan bilgi ve deneyimin yanı sıra öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğinin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenen köklü bir meslek olduğu vurgulandı.Öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtilen kılavuzda, şu ifadelere yer verildi:

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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, önlük