Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin eğitim ortamlarının özellikleri ve günlük kullanım ihtiyaçları dikkate... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:32+0300
2026-09-04T14:39+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
önlük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108503165_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cd5279c8636c6804f62005e752f0651b.jpg
Öğretmen önlüğü standartları belirlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri hatırlatıldı.Genelge kapsamında Bakanlıkça illere yazı gönderildi.Öğretmen önlükleri tanımlandıYazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.Ayrıca genelge ile Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği belirtilen yazıda, bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.Kılavuz, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandıÖğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartlarını belirleyen "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.Kılavuzda, öğretmenliğin, sahip olunan bilgi ve deneyimin yanı sıra öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğinin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenen köklü bir meslek olduğu vurgulandı.Öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtilen kılavuzda, şu ifadelere yer verildi:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108503165_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_4551bf9a7761501645ec7c4eed471dbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, önlük
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, önlük

MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi

14:32 04.09.2026 (güncellendi: 14:39 04.09.2026)
Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
Öğretmen önlüğü standartları belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin eğitim ortamlarının özellikleri ve günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu hazırladı.
Öğretmen önlüğü standartları belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri hatırlatıldı.
Genelge kapsamında Bakanlıkça illere yazı gönderildi.
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi

Öğretmen önlükleri tanımlandı

Yazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.
Ayrıca genelge ile Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.
Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği belirtilen yazıda, bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

Kılavuz, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı

Öğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartlarını belirleyen "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Kılavuzda, öğretmenliğin, sahip olunan bilgi ve deneyimin yanı sıra öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğinin inşasında önemli bir sorumluluk üstlenen köklü bir meslek olduğu vurgulandı.
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
MEB standartları belirledi: Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
Öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtilen kılavuzda, şu ifadelere yer verildi:
"Bu anlayış doğrultusunda öğretmenlerin görevleri sırasında kullanabilecekleri önlükler, eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınmıştır. Önlüklerin rahat, kullanışlı ve işlevsel olmasının yanı sıra sade ve estetik bir tasarıma sahip olması gözetilmiştir. Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklere ilişkin ortak bir tasarım çerçevesi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özelliklerine yer verilmiştir. Belirlenen standartlarla öğretmenlerin kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim ortamlarına uygun ve işlevsel önlüklerin ülke genelinde ortak bir tasarım anlayışıyla uygulanması amaçlanmaktadır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала