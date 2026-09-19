https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kuzey-kibrista-batan-gemideki-kayiplardan-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1108877459.html

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemideki kayıplardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemideki kayıplardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T14:31+0300

2026-09-19T14:31+0300

2026-09-19T14:31+0300

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıp olan kişilerden birinin daha cansız bedeni bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken kayıp olan 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldıKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, kayıp sayısı 13'e düştü. Hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.Üstel, KKTC'nin, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini, diğer kayıplara ulaşmak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı. Alınan bilgiye göre, cesede, batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı.Ne olmuştu?KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/girne-gemi-faciasinda-son-durum-ustelden-calismalarinin-durdurulmasi-soz-konusu-degil-aciklamasi-1108558569.html

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