Girne gemi faciasında son durum: Üstel'den 'çalışmalarının durdurulması söz konusu değil' açıklaması
© Milli Savunma BAkanlığıÜnal Üstel
© Milli Savunma BAkanlığı
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları ile ilgili “TCG Işın yakıt ikmalı amacıyla görev bölgesinde ayrıldı. Çalışmaların durdurulması söz konusu değil” dedi. Geminin batması sonucu 14 kişi ölürken, 14 kişi hala kayıp.
Ünal Üstel'in, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile operasyonda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın'ın mevcut durumuna ilişkin açıklaması şöyle:
'Dönüşümlü olarak kesintisiz sürüyor'
"Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir.
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR, bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonda görev yapan TCG IŞIN ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecektir.
Her iki gemimiz de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahiptir.
Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülecektir.
Bununla birlikte, arama çalışmalarının daha da etkin hale getirilmesi amacıyla İstanbul’da, derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan raporları bugün değerlendirmektedir.
Dolayısıyla söz konusu olan arama çalışmalarının durdurulması değil, tam tersine mevcut imkanların daha da güçlendirilerek çalışmaların etkinliğinin artırılmasıdır.
Hükümet olarak kayıplarımıza ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir."
Ne olmuştu?
Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.
Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 Türk vatandaşı yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin hala kayıp.