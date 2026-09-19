https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kozinoglunun-olumune-iliskin-sorusturmada-4-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108881469.html

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T20:35+0300

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türki̇ye

kaşif kozinoğlu

osman arslan

milli i̇stihbarat teşkilatı

mi̇t

silivri cezaevi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile '2937 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.

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kaşif kozinoğlu, osman arslan, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t, silivri cezaevi