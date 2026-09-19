https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kozinoglunun-olumune-iliskin-sorusturmada-4-supheli-daha-gozaltina-alindi-1108881469.html
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T20:35+0300
2026-09-19T20:35+0300
2026-09-19T20:36+0300
türki̇ye
kaşif kozinoğlu
osman arslan
milli i̇stihbarat teşkilatı
mi̇t
silivri cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/14/1054901077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be076fc93fcc0934107d481b96e43b22.jpg
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile '2937 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fener-rum-patrigi-bartholomeos-ingilterede-konustu-heybeliadanin-acilmasi-yonunde-umut-verici-1108880135.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/14/1054901077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dc1e7007a08787048b8feaadc128c3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaşif kozinoğlu, osman arslan, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t, silivri cezaevi
kaşif kozinoğlu, osman arslan, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t, silivri cezaevi
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı
20:35 19.09.2026 (güncellendi: 20:36 19.09.2026)
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile '2937 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.