https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/oyuncu-melisa-dongelin-aracina-silahli-tehdit-supheli-tutuklandi-1108673568.html
Oyuncu Melisa Döngel’in aracına silahlı tehdit: Şüpheli tutuklandı
Oyuncu Melisa Döngel’in aracına silahlı tehdit: Şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö. tutuklandı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:02+0300
2026-09-10T20:02+0300
2026-09-10T20:02+0300
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melisa döngel
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı şiddet
silahlı saldırgan
trafik
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
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Sarıyer'de dün, oyuncu Melisa Döngel ve M.F.S.'nin bulunduğu seyir halindeki araca başka bir sürücü tarafından silah doğrultuldu.Yaşanan olayın ardından araçtakilerin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, silah doğrulttuğu öne sürülen kişinin 45 yaşındaki A.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada taşıma ruhsatlı bir tabanca ele geçirildi.A.Ö.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'duraklama', 'saygısızca araç kullanma' ve 'muayenesiz araç kullanma' maddelerinden idari para cezası uygulandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trafikte-kavga-eden-3-surucuye-toplam-540-bin-lira-para-cezasi-1108641211.html
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melisa döngel, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları
melisa döngel, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları
Oyuncu Melisa Döngel’in aracına silahlı tehdit: Şüpheli tutuklandı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö. tutuklandı.
Sarıyer'de dün, oyuncu Melisa Döngel ve M.F.S.'nin bulunduğu seyir halindeki araca başka bir sürücü tarafından silah doğrultuldu.
Yaşanan olayın ardından araçtakilerin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, silah doğrulttuğu öne sürülen kişinin 45 yaşındaki A.Ö. olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada taşıma ruhsatlı bir tabanca ele geçirildi.
A.Ö.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'duraklama', 'saygısızca araç kullanma' ve 'muayenesiz araç kullanma' maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.