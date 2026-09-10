https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/oyuncu-melisa-dongelin-aracina-silahli-tehdit-supheli-tutuklandi-1108673568.html

Oyuncu Melisa Döngel’in aracına silahlı tehdit: Şüpheli tutuklandı

Oyuncu Melisa Döngel’in aracına silahlı tehdit: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ö. tutuklandı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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Sarıyer'de dün, oyuncu Melisa Döngel ve M.F.S.'nin bulunduğu seyir halindeki araca başka bir sürücü tarafından silah doğrultuldu.Yaşanan olayın ardından araçtakilerin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, silah doğrulttuğu öne sürülen kişinin 45 yaşındaki A.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada taşıma ruhsatlı bir tabanca ele geçirildi.A.Ö.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'duraklama', 'saygısızca araç kullanma' ve 'muayenesiz araç kullanma' maddelerinden idari para cezası uygulandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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