https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kasif-kozinoglunun-olumune-iliskin-sorusturmada-yeni-gelisme-1108868596.html

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye gönderildi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T00:47+0300

2026-09-19T00:47+0300

2026-09-19T00:47+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

mi̇t

silivri cezaevi

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

cinayet masası

fetö

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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında yaş ve sağlık durumları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol, dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında ise tutuklama talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html

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kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, fetö