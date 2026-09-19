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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kasif-kozinoglunun-olumune-iliskin-sorusturmada-yeni-gelisme-1108868596.html
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye gönderildi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kaşif kozinoğlu
mi̇t
silivri cezaevi
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
fetö
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında yaş ve sağlık durumları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol, dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında ise tutuklama talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html
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kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, fetö
kaşif kozinoğlu, mi̇t, silivri cezaevi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, fetö

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

00:47 19.09.2026
© AA / Mustafa KurtHasan Atilla Uğur
Hasan Atilla Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AA / Mustafa Kurt
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye gönderildi.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında yaş ve sağlık durumları dikkate alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol, dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında ise tutuklama talep edildi.
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
10 Eylül, 20:11
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