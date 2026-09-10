https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:11+0300
2026-09-10T20:11+0300
2026-09-10T20:21+0300
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kaşif kozinoğlu
cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
mi̇t
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kasif-kozinoglunun-olumu-sorusturmasinda-feth-i-kabir-islemi-yapilacak-tarih-belli-oldu-1108638326.html
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kaşif kozinoğlu, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mi̇t, mi̇t başkanlığı
kaşif kozinoğlu, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mi̇t, mi̇t başkanlığı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
20:11 10.09.2026 (güncellendi: 20:21 10.09.2026)
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.