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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-1-supheli-tutuklandi-1108673969.html
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kaşif kozinoğlu
cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kasif-kozinoglunun-olumu-sorusturmasinda-feth-i-kabir-islemi-yapilacak-tarih-belli-oldu-1108638326.html
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kaşif kozinoğlu, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mi̇t, mi̇t başkanlığı
kaşif kozinoğlu, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mi̇t, mi̇t başkanlığı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

20:11 10.09.2026 (güncellendi: 20:21 10.09.2026)
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay Yeri (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
TÜRKİYE
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı cuma günü açılacak
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