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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-18T06:25+0300
türki̇ye
kaşif kozinoğlu
hasan atilla uğur
kuzey kıbrıs
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, eski Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kuzey Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Aralarında dönemin başsavcısı da varSilivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski savcılar ve koğuş arkadaşlarının da bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan ve kararın çıktığı sırada Kuzey Kıbrıs'ta Kozinoğlu'nun eski koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye döndü.Pasaport noktasında gözaltına alındıUğur'u taşıyan uçağın saat 23.36'da havalimanına iniş yapmasının ardından pasaport kontrol noktasında gözaltı işlemi uygulandı. Hakkındaki kararı "son derece normal" olarak nitelendiren ve ifade vermek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Uğur, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-3-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-bassavci-da-var-1108825711.html
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kaşif kozinoğlu, hasan atilla uğur, kuzey kıbrıs
kaşif kozinoğlu, hasan atilla uğur, kuzey kıbrıs

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

06:25 18.09.2026
© AA / Mustafa KurtHasan Atilla Uğur
Hasan Atilla Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Mustafa Kurt
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, eski Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kuzey Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı.

Aralarında dönemin başsavcısı da var

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski savcılar ve koğuş arkadaşlarının da bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan ve kararın çıktığı sırada Kuzey Kıbrıs'ta Kozinoğlu'nun eski koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye döndü.

Pasaport noktasında gözaltına alındı

Uğur'u taşıyan uçağın saat 23.36'da havalimanına iniş yapmasının ardından pasaport kontrol noktasında gözaltı işlemi uygulandı. Hakkındaki kararı "son derece normal" olarak nitelendiren ve ifade vermek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Uğur, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Hasan Atilla Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltı kararları: Aralarında dönemin başsavcısı da var
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