https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kaliforniya-valisi-imzaladi-yapay-zekaya-acil-kapatma-tusu-kararnamesi-1108869610.html
Kaliforniya Valisi imzaladı: Yapay zekaya 'acil kapatma tuşu' kararnamesi
Kaliforniya Valisi imzaladı: Yapay zekaya 'acil kapatma tuşu' kararnamesi
Sputnik Türkiye
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yapay zeka modellerinde kullanılacak 'acil kapatma tuşu' çalışmalarının hızlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
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California Valisi Gavin Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetimini artıracak ve modeller için 'acil kapatma tuşu' çalışmalarını hızlandıracak kararnameyi imzaladı.California Valiliğinin açıklamasına göre kararname, yapay zeka sektöründeki risklere karşı güvenlik ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini öngörüyor.'Daha fazla ertelenemez düzeyde'Kararname kapsamında uzmanlardan oluşan bir grup, eyaletin yapay zeka güvenliği yasalarının güçlendirilmesi için iki ay içinde yeni bir kılavuz hazırlayacak. Newsom, yapay zeka alanındaki risklerin daha fazla ertelenemeyecek düzeyde olduğunu belirtti.Anthropic CEO’su Dario Amodei, teknolojinin hızla ilerlemesinin yapay zeka sistemlerini kontrol etme kapasitesini zorlayabileceğini belirterek, gelişimin denetime daha fazla imkan sağlayacak şekilde yavaşlatılmasını önermişti.
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abd, gavin newsom, california, yapay zeka
abd, gavin newsom, california, yapay zeka
Kaliforniya Valisi imzaladı: Yapay zekaya 'acil kapatma tuşu' kararnamesi
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yapay zeka modellerinde kullanılacak 'acil kapatma tuşu' çalışmalarının hızlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
California Valisi Gavin Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetimini artıracak ve modeller için 'acil kapatma tuşu' çalışmalarını hızlandıracak kararnameyi imzaladı.
California Valiliğinin açıklamasına göre kararname, yapay zeka sektöründeki risklere karşı güvenlik ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini öngörüyor.
'Daha fazla ertelenemez düzeyde'
Kararname kapsamında uzmanlardan oluşan bir grup, eyaletin yapay zeka güvenliği yasalarının güçlendirilmesi için iki ay içinde yeni bir kılavuz hazırlayacak. Newsom, yapay zeka alanındaki risklerin daha fazla ertelenemeyecek düzeyde olduğunu belirtti.
Anthropic CEO’su Dario Amodei, teknolojinin hızla ilerlemesinin yapay zeka sistemlerini kontrol etme kapasitesini zorlayabileceğini belirterek, gelişimin denetime daha fazla imkan sağlayacak şekilde yavaşlatılmasını önermişti.