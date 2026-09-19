https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/japonyanin-eski-basbakani-noda-istasyon-onunde-brosur-dagitirken-goruntulendi-1108874792.html
Japonya'nın eski başbakanı Noda, istasyon önünde broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı Noda, istasyon önünde broşür dağıtırken görüntülendi
Sputnik Türkiye
Japonya’nın 2011-2012 yılları arasındaki Başbakanı Yoshihiko Noda, cuma günü Chiba’daki Minami-Funabashi İstasyonu önünde tek başına broşür dağıtırken kameralara yansıdı.
2026-09-19T11:55+0300
2026-09-19T11:55+0300
2026-09-19T12:01+0300
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69 yaşındaki Noda, sabahın erken saatlerinde istasyonu kullanan vatandaşlara eliyle broşür uzattı. Broşürde afet sigortası, çocuk yardımı ve vilayet reformu gibi yerel konular yer alıyordu.Görüntülerde dikkat çeken nokta, yolcuların büyük kısmının eski başbakanı fark etmeden yanından geçmesi oldu. Bazı vatandaşlar ise Noda’yı tanıyıp eğilerek selam verdi ve broşürünü aldı.Yerel basına göre Noda’nın bu alışkanlığı yeni değil. 1986’dan bu yana neredeyse her iş günü tren istasyonlarında broşür dağıttığı belirtiliyor. Eski başbakan, doğrudan vatandaşla temas kurmayı siyaset anlayışının temel bir parçası olarak görüyor.Yoshihiko Noda kimdir?1957 doğumlu Noda, Japonya’nın 95. başbakanı olarak görev yapmıştı.Waseda Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomisi Fakültesi mezunu Noda, 1987’de Chiba İl Meclisi üyeliğiyle siyasete girdi. 1993’ten bu yana milletvekili. Demokratik Parti döneminde Maliye Bakanı olarak da görev yaptı.Mütevazı aileden gelen, “halkın içinde siyaset” tarzını benimseyen bir isim.Eylül 2024'te yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi olan Japonya Anayasal Demokrat Partisi'nin (CDPJ) genel başkanı seçildiOcak 2026'da partisinin Komeito ile birleşerek oluşturduğu Merkezci Reform İttifakı'nın (CRA) eş başkanlığını yürüttü Şubat 2026'daki Temsilciler Meclisi (alt kamarası) seçimlerinde ittifakın aldığı yenilginin ardından parti içi liderlik koltuğunda değişimler yaşansa da kendisi aktif olarak siyasi çalışmalarını sürdürüyor.
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japonya, broşür, başbakan, haberler
japonya, broşür, başbakan, haberler
Japonya'nın eski başbakanı Noda, istasyon önünde broşür dağıtırken görüntülendi
11:55 19.09.2026 (güncellendi: 12:01 19.09.2026)
Japonya’nın 2011-2012 yılları arasındaki Başbakanı Yoshihiko Noda, cuma günü Chiba’daki Minami-Funabashi İstasyonu önünde tek başına broşür dağıtırken kameralara yansıdı.
69 yaşındaki Noda, sabahın erken saatlerinde istasyonu kullanan vatandaşlara eliyle broşür uzattı. Broşürde afet sigortası, çocuk yardımı ve vilayet reformu gibi yerel konular yer alıyordu.
Görüntülerde dikkat çeken nokta, yolcuların büyük kısmının eski başbakanı fark etmeden yanından geçmesi oldu. Bazı vatandaşlar ise Noda’yı tanıyıp eğilerek selam verdi ve broşürünü aldı.
Yerel basına göre Noda’nın bu alışkanlığı yeni değil. 1986’dan bu yana neredeyse her iş günü tren istasyonlarında broşür dağıttığı belirtiliyor. Eski başbakan, doğrudan vatandaşla temas kurmayı siyaset anlayışının temel bir parçası olarak görüyor.
1957 doğumlu Noda, Japonya’nın 95. başbakanı olarak görev yapmıştı.
Waseda Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomisi Fakültesi mezunu Noda, 1987’de Chiba İl Meclisi üyeliğiyle siyasete girdi. 1993’ten bu yana milletvekili. Demokratik Parti döneminde Maliye Bakanı olarak da görev yaptı.
Mütevazı aileden gelen, “halkın içinde siyaset” tarzını benimseyen bir isim.
Eylül 2024'te yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi olan Japonya Anayasal Demokrat Partisi'nin (CDPJ) genel başkanı seçildi
Ocak 2026'da partisinin Komeito ile birleşerek oluşturduğu Merkezci Reform İttifakı'nın (CRA) eş başkanlığını yürüttü Şubat 2026'daki Temsilciler Meclisi (alt kamarası) seçimlerinde ittifakın aldığı yenilginin ardından parti içi liderlik koltuğunda değişimler yaşansa da kendisi aktif olarak siyasi çalışmalarını sürdürüyor.